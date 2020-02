Abbiamo incontrato Andrea Candolfo ieri sera, in occasione della Milano Fashion Week 2020, in zona Brera, all'evento di Patrizia Pepe.

Ciao Andrea, che piacere rivederti, ti troviamo in vera forma. Come stai?Come prima cosa GRAZIE DI CUORE per la forma ( ride ). Sono dimagrito qualche kg, perchè proprio durante le feste Natalizie avevo un po esagerato e poi comunque il total black snellisce sempre ( ride ) , lo indosso praticamente tutti i giorni.

A cosa ti stai dedicando in questo periodo?Come ormai ben sapete cerco di non fermarmi mai, anche quando non pubblico canzoni nuove. Ho tanti progetti in cantiere, tra cui ovviamente anche la scrittura di un nuovo progetto ( in ambito musicale ). Ed io non vedo già l'ora (ride).

Oltre alla musica, ovviamente, guardando i tuoi social, scopriamo un profilo davvero curato, sempre foto molto eleganti e molte persone che interagiscono con te. Quindi complimenti, sei anche molto giovane. Qual è il segreto?Non esiste un segreto se le cose le fai con il cuore. Io mi ritengo una persona vera, quindi faccio ciò che più mi riesce bene: La musica viene al primo posto, ovviamente, ma non escludo alcun progetto. Nel 2020 ho aperto nuovi orizzonti a collaborazioni davvero molto interessanti. Sono felice di ciò che sto facendo con grande impegno, sempre.

Se ti chiediamo la canzone più bella che hai scritto? Per te ovviamente.COME IL PROFUMO DELLE TUE MANI e TRA LE NUVOLE rimangono comunque le mie preferite, per la dolcezza della linea melodica e per il significato, anche se comunque IL TEMPO DONA IL TEMPO... ha forse quel qualcosa in più che non so spiegare.

Visto che ci troviamo in questo ambito, hai mai pensato di fare il modello?Ma siete matti? (ride) Non potrei proprio, i modelli sono altri. Mi piace molto questo settore, ma rimango sempre e comunque in disparte a guardare osservare ed imparare, dando sempre spazio alla mia musica. Fare musica è ciò che so fare meglio. Non potrei proprio fare altro, sono molto timido in fondo... Solo con la mia chitarra riesco ad esprimere tutto quello che ho di meglio da raccontare ( sorride ). Sono timido sin da quando ero piccolo, anche se ho fatto un gran lavoro su me stesso e ora vado alla grande (ride).

La canzone che avresti voluto scrivere tu?La canzone??? Ma come, solamente una canzone mi fate scegliere? (ride)

Come si intitolerà il tuo prossimo disco o singolo?E' molto presto per dirlo, non lo so nemmeno io, il titolo è l'ultima cosa che decidiamo. Come potete notare la particolarità delle mie canzoni sono proprio i titoli, li scegliamo apposta cosi. Per me il titolo deve essere molto d'impatto. Anche la canzone eh, ci mancherebbe, ma il titolo deve mettere assoluta curiosità.

Grazie per averci dedicato il tuo tempo Andrea, ti lasciamo alla tua serata, tienici aggiornati sui tuoi MOVIMENTI.Grazie a Voi, per me è sempre un vero onore.