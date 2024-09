Il cosiddetto “Manager a tempo”, figura conosciuta nel “bel paese” grazie al Dott. Andrea Pietrini (vero pionere italiano nella fornitura di questa nuova professione), affianca la direzione generale al fine di istituire un metodo, rafforzare o migliorare la struttura aziendale e superare le difficoltà economiche e finanziarie in cui versa la stessa.

Un professionista di qualità e di esperienza, che entra in modo incisivo in aziende in crescita o prive di un management strutturato.

Il vantaggio di questa scelta?

L'opportunità di avere un manager in maniera sartoriale ed efficiente, ottimizzando i costi nel breve periodo.

Il Fractional Manager dunque soddisfa le esigenze delle PMI evitando i costi associati all’assunzione di un dirigente esperto a tempo pieno.



Fractional Manager non è un costo ma un investimento per il futuro!

Dott. Vito Palumbo Consulente Aziendale