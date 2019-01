La Coppia Italia delle sorprese

I quarti di finale della Coppa Italia 2018-2019 stanno riservando sorprese a non finire.

Un Milan che sembrava in crisi ha brillantemente surclassato il Napoli di Ancelotti con un 2-0 che non lascia spazio a recriminazioni. Due gol splendidi del neo acquisto Krzysztof Piątek qualificano i rossoneri alle semifinali dove incontreranno la vincente tra Inter e Lazio, partita in programma questa sera.

Nell'altra metà del tabellone la Fiorentina ha umiliato una Roma allo sbando con un sonante 7-1 (tripletta di Chiesa) e l'Atalanta ha battuto la Juventus 3-0, al termine di una partita che gli orobici hanno dominato dall'inizio alla fine. Per i bianconeri si tratta della prima sconfitta stagionale in una competizione italiana.





Questo il quadro dei risultati:

Milan - Napoli 2-0

Fiorentina - Roma 7-1

Atalanta - Juventus 3-0

Inter - Lazio si gioca stasera