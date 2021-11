Combattuta la partita di San Siro, disputata su grandi ritmi da entrambe le squadre e, per tale motivo, incerta fino alla fine. Per questi motivi, il risultato finale di parità, 1-1, tra Milan e Inter è sostanzialmente giusto.

Le segnature tutte nel primo tempo e tutte di marca interista!

Passano in vantaggio per primi i nerazzurri con l'ex Calhanoglu che si procura e trasforma un calcio di rigore all'11'. Passano sei minuti e il Milan pareggia, seppure fortunosamente. Su una punizione di Tonali, la palla colpita di testa in area da Tomori finisce sulla testa di De Vrij che la devia nella propria porta, senza che Handanovic possa intervenire.

Passano pochi minuti e l'arbitro Doveri fischia un altro rigore per l'Inter per un evidente atterramento di Darmian. Stavolta è Lautaro Martinez ad incaricarsi del tiro, ma Tatarusanu intuisce e para in due tempi.

Nel finale di primo tempo due incredibili palle gol per l'Inter, sprecate da Barella (murato da Ballo-Tourè davanti alla linea di porta) e Lautaro (tiro fuori da buona posizione).

Nella ripresa ancora una grande occasione per l'Inter con Vidal che a due passi dalla porta di Tatarusanu si vede respingere due tiri consecutivi. Dopo lo scampato pericolo i rossoneri chiudono in attacco, sfiorando il gol partita prima con una punizione di Ibrahimovic che costringe Handanovic alla respinta in tuffo, poi un palo colpito da Saelemaekers a portiere battuto.

Il Milan, dopo il pari, è ancora in testa alla classifica con 32 punti (mai così tanti ne aveva collezionati in Serie A dopo 12 giornate), insieme al Napoli che ha pareggiato in casa contro il Verona per 1-1. L'Inter segue staccata di 7 lunghezze e dopo la sosta ospiterà al Meazza il Napoli, mentre il Milan affronterà la Fiorentina al Franchi.