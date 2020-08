L'attore Stefano Bianco è stato ospite in qualità di attore torinese nella piazzetta principale del Torino Outlet Village di Settimo Torinese in occasione dell'evento Torino Città del Cinema 2020.

Numerosi gli ospiti presenti: attori/attrici, registi, casting director e film Commission. Ospite d'onore l'attore Maurizio Mattioli.

L'evento è stato presentato il 29 luglio 2020 da Enrico Cocciulillo.





Ciao Stefano, sul palco, al fianco di Maurizio Mattioli, ti ho visto parlare molto bene e con grande presenza scenica del tuo passato e di tutte le esperienze soprattutto teatrali, televisive e cinematografiche. Per il futuro cos'hai in mente? Tu e Mattioli vi eravate già conosciuti prima?Ciao, intanto grazie, per il futuro sicuramente spero di tornare presto sui set oltre che in teatro. Nel frattempo sono alle prese con la distribuzione online del webfilm che ho girato in periodo Lockdown dal titolo Quarantena da paura on air!. Per quanto riguarda la seconda domanda, è stata la prima volta per me la conoscenza con l'attore Mattioli, una persona di grande umiltà ed un attore veramente eccezionale!

Del tuo film ne ho sentito parlare, molti articoli l'hanno definito il film del Lockdown, cosa puoi dirci di più su questo film? A fine articolo i link per vederlo in streaming.Inspiegabile (ride), racconta l'avventura di un giovane attore che è costretto alla clausura totale causa Lockdown, lontano da qualsiasi tipo di relazioni umane reali in un clima angosciante, di confusione tra finzione e realtà e di vuoto assoluto intorno ma supportato in rete solo dai followers virtuali. È un webfilm di genere horror psicologico dai risvolti grotteschi e vuole rappresentare il momento apocalittico che abbiamo vissuto, in piena solitudine. Ho voluto rappresentare la mia visione di quel periodo.

So che sei appassionato anche del gioco del golfDopo più di vent'anni nelle arti marziali sono molto felice di aver iniziato a giocare anche a questo bellissimo sport con la WRGA Academy e non mi sarei mai aspettato di appassionarmi così tanto. Mi sono classificato una volta 1° e altre due volte 2° a tre gare di circolo della mia categoria. Tra l'altro ho un gruppetto di amici con cui ci divertiamo a competere sui campi tra una risata e l'altra. Uno sport molto elegante che crea quella che si dice sana competizione. E' molto importante per la concentrazione ed il raggiungimento obiettivi. Da artista credo sia uno sport indispensabile ormai! sulla mia pagina Fb stefano bianco - attore ogni tanto pubblico qualche video inerente.

Grazie mille Stefano per il tuo tempo e alla prossima intervista!Grazie a voi, vi aspetto il prossimo anno a vedermi al Teatro Alfieri di Torino con La Locandiera.



Ecco i riferimenti per il film del Lockdown:

QUARANTENA DA PAURA ON AIR!

(Creepy quarantine live). Un film girato interamente durante il lockdown!

Trama: Torino 2020. 31° giorno di quarantena a causa del Covid19. Daniel, un attore di teatro, si ritrova ad essere protagonista di strani fenomeni dentro casa sua. La porta non si apre, sente voci, passi, presenze oscure e cerca in tutti i modi di catturare questi fenomeni in diretta social. I suoi followers sono testimoni di ciò che sta accadendo. Riuscirà a trovare una spiegazione e uscire dalla sua abitazione? Il film che segue NON è per i deboli di cuore. Sconsigliato a minori, persone sensibili e facilmente impressionabili. Buona visione!

È un webfilm di genere horror psicologico dai risvolti grotteschi e vuole rappresentare il momento apocalittico nella nostra epoca, un attore in piena solitudine, isolato dal contesto sociale, da rapporti e relazioni umane reali in un clima angosciante, di confusione tra finzione e realtà e di vuoto assoluto intorno ma supportato in rete solo dai followers virtuali.



Il webfilm si suddivide, dal punto di vista tecnico, in quattro blocchi, quattro piani sequenza dalla lunghezza di 20′. E’ una specie di “buona la prima” senza sosta, con molti momenti di improvvisazione totale.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=j21d1S__Ov4&feature=emb_title



Film versione italiana con sottotitolaggio in inglese

https://gumroad.com/l/xuzwm

Film versione italiana con sottotitolaggio in francese

https://gumroad.com/l/dfwJz

Genere: Webfilm Horror psicologico/Grottesco

Paese: Italia Durata: 60 min.

Lingua: ITA - Sub. ENG

Attori: Stefano Bianco, Alessandro G. Sena Musiche: Giuliano Cimino



Stefano Bianco nasce a Torino il 24 settembre 1989, si diploma presso il Liceo Teatro Nuovo di Torino indirizzo teatrale, studia in scuole di recitazione, si laurea al DAMS indirizzo cinema ed ha una carriera prettamente da attore in film e teatro. Ha partecipato alla serie televisiva Il Peccato e la Vergogna, alla fiction Mia Madre per la regia di Ricky Tognazzi , a Fuga di cervelli, a I segreti di Borgo Larici, a Gorchlach: The legend of Cordelia e per citare alcune delle sue maggiori esperienze, è il coprotagonista Fabrice nel film d'azione La Promessa del Sicario recentemente uscito in TV ed ha il ruolo di Fabrizio ne La Locandiera di Goldoni al Teatro Alfieri di Torino.

Contatti social: facebook: Stefano Bianco – Attore Instagram: stef__bia

Giak. B