Jannik Sinner batte senza troppi problemi Taylor Fritz, conquista lo US Open e scrive la storia del tennis italiano diventando il primo azzurro a vincere due titoli dello slam in due diversi tornei e il primo a vincerne due nella stessa stagione.

Quello dell’altoatesino è il secondo titolo italiano a New York dopo quello vinto da Flavia Pennetta nel 2015. Un successo che vale ancora di più dopo tutta la questione doping che di certo non ha permesso a Sinner di preparare al meglio il torneo.

Jannik Sinner scrive l'ennesima pagina della storia del tennis italiano: il numero 1 al mondo ha vinto gli US Open (primo tennista maschile italiano a riuscirci), battendo in finale per 6-3, 6-4, 7-5 l'americano Taylor Fritz. Per l'altoatesino è il secondo trofeo dello Slam, dopo il successo in Australia a inizio anno.

A Flushing Meadows, Sinner è stato sempre in controllo, a parte il terzo set dopo l'idolo di casa ha servito sul 5-4 per prolungare il match, non c'è riuscito e alla fine ha ceduto sotto i colpi del fenomenale azzurro.