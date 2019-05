La presentazione in live streaming di Asus ZenFone 6

Dopo vari rumors ed immagini apparse online, giovedì 16 maggio la presentazione ufficiale di Zenfone 6, il nuovo smartphone top di gamma di Asus.

Naturalmente questo smartphone avrà caratteristiche avanzatissime, ma bisognerà vederle in dettaglio, per capire che cosa abbia utilizzato Asus per renderlo preferibile rispetto agli altri dispositivi della concorrenza come Galaxy S10, Huawei P30, OnePlus 7 e 7 Pro, Xiaomi Mi9, ecc.

Considerando che gli ultimi smartphone presentati, in ordine di tempo, sono i nuovi OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, questo Asus Zenfone 6 andrà a scontrarsi direttamente con tali prodotti ed a fare la differenza potrebbe essere il prezzo di lancio...