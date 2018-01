Il 1 febbraio Gina Lollobrigida sarà a Hollywood per la posa della sua stella sulla Walk of Fame

Il 1 febbraio Gina Lollobrigida, che lo scorso 4 luglio ha compiuto 90 anni, sarà a Hollywood, su Vine Boulevard, per presenziare alla cerimonia per la posa della sua stella sulla Walk of Fame.

Negli Stati Uniti, Gina Lollobrigida esordì con il film “Il tesoro dell'Africa” di John Huston (1954) che la vide protagonista insieme a Humphrey Bogart e l’anno successivo il Time le dedicò una copertina.

Sono oltre 60 i film che, oltre a celebrarne la bellezza, hanno permesso a Gina Lollobrigida di diventare uno dei miti non solo del cinema italiano, ma anche di quello internazionale. Una carriera artistica che ha spaziato anche nella fotografia, nella scultura e nella pittura.

Nell'occasione, l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles consegnerà a Gina Lollabrigida il premio IIC Los Angeles Creativity Award, come riconoscimento all’eccellenza italiana nel mondo, rappresentato da un'opera originale di Emilio Cavallini ispirata al soffitto del Pantheon di Roma.