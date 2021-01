Da oggi sino al prossimo 31 marzo sarà effettuata da personale della ditta “Immedia”, affidataria del servizio, munito di tesserino di riconoscimento convalidato dal Comune, l’attività di lettura dei contatori idrici finalizzata alla predisposizione delle fatture dell’acquedotto.

Nel caso in cui i letturisti non trovassero l’utente presso il luogo, dove è ubicato il contatore, sarà lasciato un modulo per l’autolettura, che l’utente, dopo averlo compilato con le notizie richieste, potrà consegnare scegliendo una delle seguenti modalità:

personalmente presso l’ufficio accettazione della sede comunale, Via F. Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME) - Ufficio Idrico;

inviandolo tramite e-mail alla casella di posta elettronica: acquedotto@comune.milazzo.me.it ;

; utilizzando il numero whatsapp 3477228490 (attivo solo per le auto-letture inviando una foto del modulo sopra richiamato e una foto del contatore).

Il Comune invita gli utenti a comunicare tempestivamente agli uffici qualunque guasto, perdita o disfunzione per consentire il regolare funzionamento degli apparecchi misuratori utilizzando sempre la mail acquedotto@comune.milazzo.me.it .