Il Kerala, Stato nel sud dell'India - le cui coste di affacciano sul mar Arabico - che ospita i parchi nazionali di Eravikulam, Periyar, Wayanad e altre aree protette con elefanti, scimmie e tigri, è stato interessato da forti piogge che dopo alcuni giorni hanno causato lo straripamento di fiumi, causando inondazioni che hanno isolato numerose città e villaggi e spazzato via diverse abitazioni. Le piogge hanno provocato anche diverse frane.

Alluvioni e frane hanno causato la morte di numerose persone, anche se numeri precisi le autorità non sono ancora in grado di farli. Decine sono anche le segnalazioni di persone disperse.

A Kollam, città portuale con oltre 350mila abitanti, si utilizzano i pescherecci per evacuare i residenti, perché le vie di comunicazione a terra sono state distrutte in numerosi tratti dall'acqua e dalle frane.

Le forti piogge in Kerala non sono una novità, ma le zone umide e i laghi che un tempo fungevano da protezione naturale contro le inondazioni adesso sono scomparsi a causa della forte urbanizzazione che ha interessato lo Stato. Adesso se ne vedono le conseguenze.

İNDİA: People being evacuated from a KSRTC bus submerged in flood waters in Poonjar of Kottayam district in Kerala. No casualties were reported in the incident.#Flood #Indian #Kottayam pic.twitter.com/KmJqRuP5JB