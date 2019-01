L'estate di Ligabue

Il 2019 segna il ritorno di Luciano "liga" Ligabue. Infatti, il rocker di Correggio è di nuovo alla ribalta con il suo ultimo singolo LUCI D'AMERICA, accompagnato da un video girato "on the road" girato in California.

Per marzo è prevista anche l'uscita del nuovo album dal titolo START.

Una ripartenza in grande stile, dopo lo stop forzato a causa di un problema alle corde vocali.

Ma il buon Luciano non si ferma qui, perché ha anche annunciato di voler ritornare a suonare negli stadi, con il suo ultimo tour all'aperto che risale al 2014. Sarà quindi un'estate a tutto rock.