Non c'è due senza tre: Leolandia si conferma il parco divertimenti più amato d’Italia secondo TripAdvisor

Leolandia, il regno della fantasia alle porte di Milano dedicato alle famiglie con bambini fino a 10 anni di età, si riconferma il parco a tema italiano più amato dai viaggiatori internazionali di TripAdvisor, superando per il terzo anno consecutivo un’agguerrita concorrenza: è quanto emerge dalla Top 10 dei premi Travelers’ Choice per i Parchi a Tema, la classifica che ogni anno TripAdvisor dedica ai luoghi più amati dai suoi utenti.

In dettaglio, Leolandia ottiene la “medaglia d’oro” nella categoria Parchi Divertimento & Parchi Acquatici, pubblicata il 23 luglio, basata su un algoritmo che prende in considerazione non solo la quantità, ma anche la qualità delle recensioni degli utenti e l’andamento dei punteggi relativi nell’arco di 12 mesi.

Il parco divertimenti leader in Lombardia per fatturato e numero di ingressi si riconferma così anche sul podio nelle preferenze dei visitatori, che nelle loro recensioni dichiarano di apprezzare particolarmente lo staff, ritenuto impareggiabile per professionalità, disponibilità e gentilezza, la cura e la pulizia dell’ambiente, l’unicità dell’esperienza e l’elevata qualità dei contenuti offerti.

Un giudizio positivo che valica i confini del Bel Paese, portando il parco a scalare le classifiche internazionali del gradimento: Leolandia si aggiudica il 14° posto nel mondo, in crescita di 9 posizioni e unica eccellenza italiana nella Top 15, e al 5° posto in Europa, salendo di 3 posizioni rispetto al 2018. Un risultato di tutto rispetto se si considera che nel mondo si stimano circa 20.000 parchi.

Alla base del successo di Leolandia c’è una formula unica nel suo genere, che coniuga il fascino di un parco totalmente tematizzato con l’offerta di 46 attrazioni, di cui ben 33 accessibili anche ai bambini più piccoli, al di sotto dei 90 cm di statura. Completano l’offerta oltre 10 spettacoli autoprodotti con un cast internazionale di artisti e una fattoria didattica. A far breccia nel cuore dei più piccoli è anche la possibilità di incontrare a “tu per tu” i protagonisti del mondo dei cartoon: le star Masha e Orso, i PJ Masks - Superpigiamini, popolarissimi eroi mascherati, i personaggi della serie Miraculous - le storie di Ladybug e Chatnoir, Bing e Flop, protagonisti dell’omonima serie TV, e il Trenino Thomas, pronto ad offrire un entusiasmante giro del parco a bordo delle sue carrozze. Parallelamente, agli adulti Leolandia garantisce sicurezza e servizi di qualità, con facilities funzionali per la visita anche nel caso di famiglie con neonati al seguito.

“Raggiungere ottimi risultati è impegnativo e spesso difficile, ma mantenerli nel tempo, e addirittura provare a migliorarli, è ancora più sfidante – afferma Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia – La riconferma per il terzo anno di fila da TripAdvisor come parco più amato in Italia e la nostra crescita a livello internazionale, a confronto con veri e propri colossi del settore, è la migliore dimostrazione del costante impegno e degli investimenti che sosteniamo per innovare, anticipare le tendenze e innalzare la qualità di contenuti e servizi offerti. Non meno importante è l’entusiasmo di tutto il nostro team che rende magica l’esperienza dei visitatori. Siamo grati ai nostri ospiti per l’affetto dimostrato: è una grande spinta a migliorare ancora.”

“È il divertimento il protagonista assoluto dei premi Travelers’ Choice dedicati ai parchi a tema, che per il terzo anno consecutivo vedono Leolandia dominare la classifica italiana e scalare posizioni in Europa e nel mondo – ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia – Congratulazioni a Leolandia, che si è distinta in questa edizione dei premi, grazie all’apprezzamento dei viaggiatori di tutto il mondo”.

Il gradimento da parte del pubblico è supportato dai risultati operativi del parco, che ha chiuso il 2018 con un fatturato di oltre 37 milioni di euro, a fronte di circa 1,1 milioni di ingressi. Dati in crescita nella prima parte della stagione 2019, con previsione di raggiungere quota 1,2 milioni di visitatori, complice una stagione di 201 giorni: al termine dell’estate, infatti, Leolandia resterà a disposizione dei suoi piccoli ospiti con le aperture speciali di HalLEOween e del Natale Incantato, con long weekend durante tutto il periodo autunnale, fino al 6 gennaio.