Fuori, per Emergency TS Music, Roses, il nuovo singolo di Marco Conte con EsseNziale.

Dopo il duetto dal sapore estivo e spensierato, “Irene 3” i due artisti si avvicinano alle sonorità del punk con “Roses”, un pezzo tagliente come le spine del fiore evocato dal titolo.

La collaborazione è supervisionata dalla direzione artistica di Jacopo De Donà, che ha anche curato mix e master del brano.

Roses è un fresco brano emo punk dal sapore arrabbiato e giovane, su cui si intrecciano le voci di Marco Conte e di EsseNziale, l’uno milanese, l’altro calabrese, accomunati dalla collaborazione con la label Emergency TS music, che in questi mesi li sta portando live in giro per i club italiani.

L’arrangiamento è il classico sound da band, con chitarre elettriche energiche, linee di basso ritmate e groove di batteria accattivanti, con sound suonato da band punk rock che fa ricordare le sonorità americane alla MGK o di Sueco e Yungblud.



Le due voci si fondono completamente e perfettamente e accompagnano l’ascoltatore in questo “film” che racconta gli alti e bassi, le gioie e i dispiaceri di una relazione.

I due artisti cercano come sempre di far divertire ma far anche pensare chi li ascolta, mettendo in guardia dalle trappole che emotivamente possono comportare dei legami affettivi troppo stretti e troppo intensi. La leggerezza del pop si mescola, nei versi, a passaggi testuali potenti, che si avvicinano a tematiche di salute mentale e di crescita artistica, disegnando un’anima di fondo comune al di là dei due interpreti, di derivazione geografica e musicale apparentemente molto diversa.

La coppia è al lavoro per preparare le performance live future nonchè i singoli che rilasceranno prossimamente da solisti.