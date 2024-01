Il brano del poliedrico artista sugli stores digitali e dal 5 gennaio nelle radio

“Trann Tranquillo” è il nuovo singolo dell’eclettico rapper HAEN mc, sui principali stores digitali e dal 5 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, ma che evidenziano la forte personalità dell’artista, una profonda maturità artistica raggiunta dopo tanti anni di musica tra pubblicazioni e live in giro per lo stivale. “Trann Tranquillo”, ovvero “Tutto Tranne Tranquillo”, descrive le varie motivazioni per la quale non si riesce a stare tranquilli, avvalendo la tesi del detto che dice: “Che fine ha fatto Tranquillo…”.

Sul brano è cucito un testo sarcastico, ma attenzione perché nulla è come sembra. Una mente poco allenata potrà interpretare le strofe appunto in maniera veloce e superficiale, una mente aperta, allenata e profonda, noterà significati importanti dietro ogni rima, solo due esempi per intenderci:

“Nun trov mai nu' parcheggi” (Non trovo mai un parcheggio), c'è chi pensa all'auto, come c'è chi percepisce che ancora non si è trovata la propria dimensione. O anche: “Sta' o' Sol e m mor e fridd!” (C'è il sole ma ho freddo), c'è chi pensa ad una semplice battuta partenopea, come c'è chi capirà che l’artista pensa troppo sbagliando (La mente domina su tutto, e se c'è il sole caldo, ma riesci a concentrarti, sapendo come farlo, avrai freddo), e così via per tutto il testo...

“Per il sound, Dottor Testo, il mio produttore, ha capito subito di cosa avessi bisogno, un beat che fonde tre movimenti: Hip-Hop, Club e Reggaeton. Nel video noterete inoltre riferimenti buddisti, perché lo sono o, meglio, sposo appieno il buddismo, anche se poco praticante.” HAEN mc

Storia dell’artista

Alberto Di Domenico Riquetti, in arte HAEN mc (acronimo di Hardcore, Alberto, E, Napoli) e l’aggiunta di “mc” dai fan in Piazza del Gesù a Napoli, data la spiccata teatralità nei freestyle. Rapper cresciuto tra Volla e Ponticelli (Periferia orientale di Napoli). Nei testi, la voglia di rivalsa delle periferie: “La legge nel quartiere la facciamo noi”. Pubblica nel 2001 il primo disco interamente prodotto da G. Carbone, in Radio Marte Stereo. Trasferito a Roma, fonda il gruppo C$$ (Centro Sud System) con “Gotte Banditos” e Dj “Assassin Scratch”. Tra il 2005 e il 2011, pubblica 2 album di 8 e 10 tracce: “Tutto in Nero” e “Non Ascoltare”, l’unione Roma/Napoli piace e porta il gruppo in svariati live e jam in tutto il centro sud Italia. Nel 2012 ritorna solista sciogliendo il crew. Oltre 20 featuring e collaborazioni in dischi di collettivo hip hop fino al 2015. Tra il 2020 e 2022 pubblica 3 singoli: “Aoh” (feat. Aurel, Zapata J, Strikkiboy su produzione di White Noise del Quadraro Basement), “Dalla Giungla” con “Zapata J e Solofra (stessa produzione) e “Tu…”, stessi feat. e stessa produzione (tracce tutte reperibili su Spotify e YouTube). Nel 2022, in collaborazione con Zapata J e Strikkiboy nasce il progetto “Project 205” e nel novembre 2022 pubblica per la Time2Rap il disco “Exit”.

Instagram: https://www.instagram.com/haenmcnapoli?igsh=MXV5cTFlc3k4cGdrMw==

Facebook: https://www.facebook.com/didomenicoriquetti

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@haenmcnapoli

YouTube: https://m.youtube.com/playlist?list=PLZONnDx6gWdrBopf7vibpDqHf2QWFfnWr

Spotify:https://open.spotify.com/artist/1GdxOYTAySfzs4fVl5wuYp?si=XaZ98rmuToW61quLYWcl7w