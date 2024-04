Festeggia dieci anni di carriera discografica Simone Barotti. E per farlo "si perde a Roma" più precisamente in quel di Via Giulia al Teatro OFF-OFF il 25 Maggio con un concerto celebrativo ed un singolo nuovo di zecca che promette di farci ballare per tutta l'estate.

"Mi sono perso a Roma", questo il titolo del brano in uscita il 24 Maggio su etichetta SI.FI. Record, non ha ancora spoiler ma immaginiamo che lo smarrimento del cantautore romano non sarà di certo il resoconto di un tragitto frainteso con il navigatore, quanto piuttosto qualcosa di piu' profondo come il resto dei testi a cui ci ha abituati da un decennio.

Quello che attendiamo ed incuriosisce è sicuramente il sound che caratterizzerà il brano visti i continui cambi di stile che seguitano ad abitare la dicografia di Simone che in una recentissima intervista ha dichiarato di aver iniziato a dedicarsi anche al doppiaggio. Aspetto, questo, che ci riserviamo di approfondire mentre attendiamo con grande e rinnovata curiosità questa sua nuova prestazione.

G.R.