Il numero di bambini uccisi dalle forze di sicurezza e dai coloni israeliani [1] nella Cisgiordania occupata nel 2022 è raddoppiato, arrivando a 34 [2], dopo l'uccisione di due adolescenti in giorni consecutivi, secondo quanto dichiarato oggi Save the Children.

L'uccisione di Mahmoud al-Sadi, 17 anni, mentre si recava a scuola, lunedì, e di Ahmad Shehadeh, 16 anni, durante un'incursione notturna a Nablus, martedì, fanno di questo anno il più letale per i bambini che vivono in Cisgiordania dal 2006 [2].

Mercoledì mattina, anche un adolescente israelo-canadese di 16 anni è stato ucciso e oltre una dozzina di persone sono rimaste ferite in due diverse esplosioni a Gerusalemme.

La violenza in Cisgiordania si è intensificata negli ultimi mesi, con una rapida espansione degli insediamenti israeliani, un forte aumento dei raid militari israeliani in tutta la Cisgiordania occupata e attacchi palestinesi. Oltre a essere coinvolte nella violenza, le famiglie palestinesi sono state soggette a restrizioni di movimento imposte dalle autorità israeliane, interrompendo il loro accesso ai servizi essenziali.

"È inaccettabile che si continuino ad usare attacchi letali contro i bambini. Finora, 34 bambini palestinesi in Cisgiordania hanno perso la vita nel 2022, in quello che è diventato l'anno più letale per i bambini in oltre 15 anni. Un bambino israeliano sarebbe stato ucciso in un attacco proprio questa mattina. Ancora una volta, i bambini stanno pagando il prezzo più alto per un conflitto su cui non hanno alcun controllo”, ha dichiarato Jason Lee, Direttore di Save the Children nel Territorio Palestinese Occupato. "L'escalation di violenza a cui si assiste nei Territorio palestinese occupato e in Israele è profondamente allarmante perché minaccia la vita e il benessere dei bambini. Una cultura dell'impunità continuerà a rafforzare spirali di violenza. È arrivato il momento di dire basta. Senza l'adozione di misure concrete per ridurre gli episodi di violenza, i bambini continueranno a pagarne il prezzo. Secondo il diritto internazionale, i bambini godono di una tutela speciale e devono essere protetti dalla violenza in ogni momento. È necessario intraprendere ogni azione necessaria per proteggerli".

Save the Children chiede immediatamente che le forze israeliane smettano di far fuoco sui bambini. Tutte le parti in causa devono cercare di ridimensionare la situazione e interrompere l'attuale ciclo di violenza, unico modo migliore per garantire protezione ai bambini e sperare che possano avere un futuro.

Allo stesso tempo, chiediamo al Governo italiano e a tutta la comunità internazionale di fare pressione affinché venga avviata immediatamente un'indagine imparziale e indipendente sull'uccisione di tutti i bambini che possa assicurare i responsabili alla giustizia.



Non resta da attendere, adesso, che anche l'aver riferito la cruda evidenza dei dati che condanna Israele - il suo esercito, il suo governo e buona parte della popolazione - sia da considerarsi antisemitismo, la scusa che ha consentito allo Stato ebraico di creare e finora mantenere una politica di apartheid nei confronti della popolazione palestinese.







[1] Dei 34 bambini uccisi in Cisgiordania nel 2022, è stato confermato che 32 sono stati uccisi dalle forze israeliane, 1 da un colono israeliano e 1 è stato colpito sia da un colono che da un soldato israeliano.

[2] Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), 17 bambini palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania nel 2021



[3] Database dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) dal 2008 al 2022: https://www.ochaopt.org/data/casualties