CASERTA - (AISNEWS - Ernesto Genoni) - Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo.

“Un’Estate da RE”, andata in scena nelle ultime edizioni nell’Aperia (il teatro naturale sotto le stelle nel cuore del Giardino Inglese) e in Piazza Carlo di Borbone, torna quest’anno nei cortili del Palazzo Reale con un allestimento che consentirà la presenza di circa 3000 spettatori. Un’occasione per rendere un grande omaggio al Maestro Luigi Vanvitelli, a meno di un anno dalle celebrazioni del 250° anniversario della sua morte.







QUESTO IL PROGRAMMA 2022





3 settembre, ore 21.00 - Carmina Burana – biglietti 15 euro (I e II settore) a 10 euro (terzo settore);

musica di Carl Orff - con Deniz Leone, tenore - Laura Claycomb, soprano - Gustavo Castillo, baritono - Michael Balke dirige l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno - Andrea Albertin dirige il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno - Silvana Noschese dirige il Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno



8 settembre, ore 21.00 - Fabrizio De André Sinfonico - Sogno n°1 e oltrecon Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini - – biglietti 15 euro (I e II settore) a 10 euro (terzo settore);

Geoff Westley dirige l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno - Andrea Albertin dirige il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno



13 settembre, ore 21.00 - Mario Biondi - Romantic Tour - – biglietti unico 20 euro (I, II e III settore);



17-18 settembre, ore 21.00 - Claudio Baglioni in concerto - – biglietti 30 euro (I e II settore) a 20 euro (terzo settore); - Geoff Westley dirige l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno

I biglietti per gli spettacoli della VII edizione di Un’Estate da Re saranno in vendita dall’8 agosto sul sito www.unestatedare.it .