Navigando nel mare magnum del web sono venuto a conoscenza di una bella realtà. Si tratta di Freeskipper Italia , una piattaforma online che si presenta come un'opportunità per i cittadini italiani di esprimere le proprie opinioni e partecipare attivamente al dibattito pubblico. Fondata con l'obiettivo di dare voce a coloro che spesso non riescono a far sentire le proprie idee nei tradizionali canali mediatici, questo sito consente a chiunque di pubblicare articoli, commenti e riflessioni su una vasta gamma di temi, dalla politica all'attualità, passando per l'ambiente e la società.

Uno dei punti di forza di Freeskipper Italia è la promozione della libertà di espressione, offrendo uno spazio neutrale e indipendente dove le persone possono discutere liberamente senza i vincoli imposti da editori o interessi commerciali. Tuttavia, la piattaforma sottolinea anche l'importanza di usare questa libertà in modo responsabile, evitando la diffusione di informazioni false o dannose o che siano lesive delle libertà altrui.

In buona sostanza, Freeskipper Italia è un esempio di giornalismo partecipativo che mira a coinvolgere i cittadini nella creazione delle notizie e nella formazione dell'opinione pubblica, contribuendo così a una maggiore pluralità di voci e punti di vista​