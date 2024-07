Il compositore e autore fiorentino torna con un nuovo singolo, un inno alla globalità e all'inclusività

«Il titolo "Stella marina" è un riferimento alla Terra, il nostro pianeta, ricco d'acqua, fonte della vita. La Terra è a tutt'oggi l'unico pianeta dell'Universo conosciuto fatto di acqua ed è la nostra unica casa. Questo lo rende la preziosa stella marina dell'Universo.» Pierfrancesco Nannoni

"Stella marina" è un brano nato all'inizio del 2019, risultato di un lungo processo creativo che ha visto Pierfrancesco Nannoni raccogliere vari momenti di ispirazione fino a completarlo nell'autunno dello stesso anno.

"Stella marina" è una canzone per il pianeta Terra, un inno alla globalità e all'inclusività. Il brano parla della riscoperta dei sentimenti e del bisogno di sentirsi nuovamente parte della natura, parla dell'empatia e dell'ascolto degli altri e di sé stessi, a partire da quelle cose che si intuiscono quando ci guardiamo negli occhi.

Il brano è stato suonato per la prima volta con la band a novembre del 2019 e pubblicato su Facebook come video live a Natale dello stesso anno, totalizzando negli anni 1.5 milioni di visualizzazioni.

Dopo un ulteriore lavoro di arrangiamento e produzione in studio, la canzone è ora pronta per la pubblicazione come singolo ufficiale sui digital store e in radio. La produzione è stata realizzata presso lo Studio Larione 10 di Firenze nel gennaio 2024.

Pierfrancesco Nannoni, classe 1972, compositore, autore e arrangiatore fiorentino, scopre l’amore per la musica all’età di 13 anni quando inizia il suo percorso di studi in composizione e pianoforte con il Mo. sudafricano Hendrik Hofmeyr. Collabora in alcuni progetti discografici e si trasferisce a Roma dove realizza il suo primo album di musiche sperimentali e canzoni (1993). Tornato a Firenze collabora nel mondo della danzaterapia con nomi quali Lilia Bertelli e Maria Fux, scrivendo musiche a tema e partecipando a performance dal vivo. In occasione del Giubileo, realizza la colonna sonora dello spettacolo dei "Fuochi di San Giovanni", patrono della Città di Firenze.

Il suo ultimo album discografico "Pierfrancesco", prodotto in collaborazione con la cantante Giusy Signoretta, è stato pubblicato nel 2019 e accolto da ottimi riscontri di critica e di ascolti.

Si è imposto con il singolo “Stella marina”: il video del brano ha superato 1,5 milioni di views sui canali social dell’artista.

Le sue produzioni strumentali riscuotono consensi in Italia e all'estero (Francia, Germania, USA) con recensioni in numerosi blog musicali.

Con il brano "Femmina la forza è femmina" si aggiudica il Premio all'Autore del Miglior Testo al Festival Musica Controcorrente (Roma, 2021). Partecipa al Premio Spazio d'Autore nel 2019 e 2020, semifinalista al Premio Nazionale Canzone d 'Autore - Bitonto (2018). Collabora con il regista Lorenzo Andreaggi realizzando la colonna sonora per il film “Fiabe Italiane”.

È impegnato nella realizzazione di nuovi progetti discografici, tra cui il nuovo album solista e nuove produzioni strumentali anche sperimentali; quest'ultime in particolare sono oggetto del progetto di ricerca "Concerto per stelle". Nell’ambito di questa ricerca avviene anche la realizzazione di concerti in un format originale ispirato all’Universo.

Il 5 luglio 2024 è in radio il nuovo singolo “Stella marina (i tuoi occhi sanno molte cose)”.



CONTATTI E SOCIAL

https://www.pierfrancesconannoni.com/

https://www.facebook.com/pierfrancescomusica

https://www.tiktok.com/@pierfrancesco_music

https://www.instagram.com/pierfrancescomusica/

https://www.youtube.com/@pierfrancesconannoni