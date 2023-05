Prosegue il viaggio delle finali della terza edizione di LAZIOSound, il programma della Regione Lazio a sostegno della musica under35. Dopo le finali delle categorie Songwriting Heroes, Urban Icon, Jazzology e Borderless, l’appuntamento è con I LOVE MOZART, il 21 maggio al Teatro dell’Unione di Viterbo alle ore 18.30, grazie alla collaborazione con il Comune di Viterbo e ATCL circuito multidisciplinare del Lazio, Special guest della serata Erica Piccotti.

Sul palco di Viterbo, Erica Piccotti accompagnerà i finalisti Lorenzo Luiselli, Matteo Bartolo e Sebastian Zagame. A decretare il vincitore della categoria saranno Enrico Dindo (violoncellista di fama internazionale e Direttore Artistico dell’Accademia Filarmonica Romana) e Silvia Colasanti (compositrice).

La categoria I LOVE MOZART celebra le eccellenze della musica classica. A dimostrazione del fatto che la classica sia tutt’altro che superata (e che anzi possa essere assolutamente contemporanea), LAZIOSound scouting va alla ricerca dei giovani talenti che – con studio e dedizione – gettano una nuova luce e un nuovo codice sui virtuosismi strumentali. In palio, per il vincitore della categoria – oltre a percorsi professionali di primo livello attraverso programmi e risorse dedicate alla promozione, alla produzione, alla consulenza manageriale e alla formazione – anche la partecipazione al XIII Festival Internazionale di Musica Le strade d’Europa, in Lituania.

Ospite d’eccezione Erica Piccotti. Nata a Roma nel 1999, ha già alle spalle un debutto discografico per l’etichetta Warner Classics, un diploma in violoncello a soli 14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, un debutto concertistico a 13 anni in diretta Rai da Montecitorio con Mario Brunello per l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma e il conferimento dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano “per gli eccezionali risultati in campo musicale in giovane età”. Attualmente svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, sia come solista che in formazione cameristica.

"Il nostro territorio è una costante fucina di arte e di cultura. Sostenere questi fermenti è fondamentale, e questa Regione vuole prendersi cura di giovani e cultura, un binomio importantissimo" dichiara Simona Baldassarre, Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio.

LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.

21 Maggio al Teatro dell’Unione di Viterbo, Piazza Giuseppe Verdi – Ore 18.30

Ingresso gratuito con prenotazione su https://laziosound.regione.lazio.it/