Si disputerà a Noto nella splendida cornice della Scalinata della Cattedrale e di Fronte al Palazzo Ducezio le due tappe di Finale Regionale del festival internazionale di Sanremo Rock & Trend giunta alla sua 38 edizione, sotto la Direzione Artistica di Fernando Daidone della APS Kyo Communications.

L’evento è diviso in due giornate contigue, nella prima fase, le Finali Regionali di venerdì 1 agosto alle 21:00 e che comprendono, oltre la Sicilia, anche la Campania e la Calabria, tutte le band e i solisti iscritti ai nostri casting, che hanno superato le prove di idoneità, si esibiranno di fronte una giuria di esperti nominata dall’organizzatore per aggiudicarsi il diritto a partecipare alle Finali Nazionali Zona Sud, che si svolgeranno il giorno 02 Agosto 24 nella stessa piazza e sempre alle 21:00, i vincitori i questa tappa parteciperanno alla Finalissima Nazionale a settembre sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Durante a prima serata si sfideranno 18 band tra Rock e 10 Trend; come ospiti, invece, 2 artisti, presenteranno i loro lavori discografici in uscita, e sono: il 01 agosto TAOMA a metà serata e Silent Fall a fine concorso con alcuni brani dei suoi ultimi brani del loro album durante le fasi di conteggio dei voti, mentre il 2 agosto apriranno i SilentFall gruppo netino, finalista nazionale l’anno precedente, con il proprio Ep dal nome Chaos. A metà spettacolo si esibirà la livornese Martina BlackSalsedo e TAOMA con il suo inedito e chiuderà le fasi, durante le fasi di scrutinio, Andrea Belfiori con il suo singolo Pantarei che è anche il nome del tour italiano, tra i vincitori dello Zocca Festival che lo ha visto esibirsì ad apertura del concerto di Vasco a Firenze il con il suo ultimo album esibendosi con la sua band.

Alle regionali del 01 agosto proclamati i vincitori delle tappe siciliane che accederanno alla Finale Nazionale di Zona dell’indomani e il02 agosto si scoprirà chi andrà a sfidarsi sul palco di Sanremo a metà settembre.

La giuria è composta da discografici, insegnanti di canto, giornalisti, critici musicali e addetti ai lavori tra i quali Pippo D’Andrea della Top Records, Franco Fraccastoro della Fender/Presonus, Andrea Belfiori, polistrumentista, laureato al Conservatorio di Pesaro ed altri che scoprirete durante il festival.

Le due serate verranno riprese in diretta streaming dai canali ufficiali della Kyo Comm. organizzatrice dell’evento per la Sicilia.

I suoni sono curati dal Service di Argante sotto la supervisione di Carmelo Scordia della Ca.Ge. Recording Studio di Noto.

“Sanremo Rock è un concorso nazionale aperto a tutte le rock e indie band italiane emergenti, dice Fernando Daidone che porta il nome del concorso in Sicilia da diversi anni, è un evento importante per la nostra regione ed un bella vetrina per queste promesse della musica italiana e non solo”.

Sanremo Rock & Trend Festival si è confermato anno dopo anno come uno dei concorsi musicali più importanti in Italia, seguito con grande attenzione dagli addetti ai lavori (case discografiche, produttori musicali, agenzie di booking, talent scout).

Auguriamo a tutti i partecipanti di svolgere un ottimo concorso che possa aprire loro le porte della produzione e del successo, ad maiora semper!!!