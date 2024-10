Con una solida formazione alle spalle e un’esperienza che lo ha portato a realizzare un tour unico di visite in tutto il continente, il Dr. Andrea Foriglio ha saputo rivoluzionare il modo di concepire la salute e il benessere psico-fisico.

Non solo osteopata, ma anche Dottore in scienze motorie, speaker internazionale, imprenditore, autore e divulgatore, il suo lavoro si distingue per la capacità di affrontare problematiche complesse, come il mal di schiena e i dolori cervicali, attraverso un approccio integrato che coinvolge la mente e il corpo.

La carriera del Dr. Andrea Foriglio inizia con una profonda passione per lo studio del corpo umano e delle sue dinamiche.

Dopo essersi diplomato in osteopatia, è entrato a far parte del R.O.I. (Registro Osteopati Italiani) e dell’E.A.O. (European Academy of Osteopathy), consolidando così la sua presenza nel panorama professionale.

La sua formazione continua e la sua dedizione alla professione lo hanno portato a specializzarsi nella risoluzione di dolori muscolo-scheletrici, offrendo un’ampia gamma di trattamenti che vanno oltre il semplice sollievo momentaneo, puntando piuttosto alla prevenzione e alla cura a lungo termine.

Nel 2021, Foriglio ha fondato AF Lab, uno studio dedicato alla trasformazione psico-fisica delle persone, con un approccio olistico che abbraccia i quattro pilastri del benessere: l’allenamento mentale, la nutrizione, l’allenamento fisico e la prevenzione osteopatica.

Il suo metodo ha portato risultati straordinari a centinaia di persone, che hanno trovato nel suo approccio una via d’uscita definitiva da dolori cronici e problematiche posturali.

Riassumendo, il Dott. Andrea Foriglio è oggi uno dei professionisti più influenti e innovativi nel campo dell’osteopatia e del benessere in Italia e in Europa.