"Fra poco in Senato (diretta su Rai Due e su questa Pagina) rispondo alle parole (parole, parole...) di Conte su cassa integrazione, tasse, banche, aiuto ai disabili e sbarchi".

Così diceva Matteo Salvini quest'oggi per annunciare il suo intervento al Senato... una rarità visto che in Aula, sia da parlamentare che da Ministro, non vi è mai quasi stato.

Ed ecco come Salvini ha risposto a Conte "portando - a suo dire - un po' di vita vera e voci reali degli Italiani nell'aula del Senato. Seguite e condividete, grazie Amici".

Conte, oggi era intervenuto in Senato per fornire un aggiornamento al Parlamento in vista della videoconferenza del Consiglio europeo di venerdì 19 giugno, riguardante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e il cosiddetto next generation EU che completano le componenti del pacchetto di risposta europea alla crisi, oltre alle misure monetarie messe in campo dalla Banca centrale europea.

Nel suo intervento in risposta alle dichiarazioni del premier, Salvini ha aperto il "quaderno delle doglianze" ed ha elencato quello che Conte e il Governo hanno sbagliato o devono ancora sbagliare. Tutto scontato, tutto normale. Ad un certo punto, però, Salvini ha detto:

"Quanto all'immigrazione, a proposito di Europa, vi ricordate il grande piano di ricollocazione di migliaia e migliaia di immigrati ottenuto dal Governo a Malta? Ecco il risultato dal settembre scorso: delle decine di migliaia di immigrati che avremmo dovuto rimpatriare, ne abbiamo rimpatriati 464 e in cambio ne sono sbarcati altri 6.000. Sull'immigrazione avete fallito clamorosamente e la sanatoria non potrà che complicare questa situazione. Ripensateci. (Applausi. Commenti. Il microfono si disattiva automaticamente). I porti aperti hanno salvato vite, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone".

Contagio di gregge:

il tuo capo dice l'esatto contrario di quello che ha sempre sostenuto assieme a te e ai colleghi di partito sui #portiaperti. Tu come un pecorone assieme agli altri di riflesso lo applaudi senza capire bene che ha detto.#facciamorete pic.twitter.com/O59GFeaEy4 — Luigi Marangon 🇮🇹🇪🇺 #FR #facciamorete (@LGmarangon) June 17, 2020



Dopo anni e anni di menzogne, finalmente Salvini ha detto la verità... si è distratto e gli è sfuggito ciò che chiunque, dotato di logica e non accecato dalla propaganda, sostiene da sempre: i porti aperti hanno salvato vite, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone.

Bravo Salvini. Forse si è ricordato che una volta era comunista... padano, ma sempre comunista e non ha potuto fare a meno di dire la verità.