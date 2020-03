Il parroco di San Martino I Papa in via Veio a Roma, Don Antonio Pompili, lancia su Facebook la celebrazione della messa domenicale e degli appuntamenti giornalieri sulla parola di Dio.

L'idea nasce per rimanere in contatto con la comunità di fedeli, in seguito alla temporanea sospensione delle celebrazioni, dovuta ai provvedimenti del governo per il costrasto al coronavirus.

Don Antonio Pompili, biblista e araldista, garantisce ogni giorno alle 18: un approfondimento della parola di Dio, come una messa domenicale in streaming alle 12, sia per i parrocchiani che per chiunque voglia entrare in contatto con la fede e con il Signore in questo momento di difficoltà.