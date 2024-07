Secondo le indiscrezioni , Federico Chiesa non farebbe parte del progetto tecnico del nuovo allenatore Thiago Motta, che ne ha avallato la cessione. In pole, per il figlio d'arte, ci sarebbe sempre la Roma di mister Daniele De Rossi.

Secondo Sportitalia, la valutazione (a prezzo di saldo) che la Vecchia Signora abbia fatto di Chiesa è di 20 milioni di euro più bonus, una cifra che il club giallorosso potrebbe spendere come investimento per un top player.