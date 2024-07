È fuori il nuovo singolo “Martini Porn Star” di Raguel, disponibile su tutte le radio dal 26 luglio.

"RAGUEL - MARTINI P*RNSTAR" è un brano energico e urbano che racconta la vita da rockstar del protagonista. Il testo esplora temi di attrazione, lusso e sentimenti contrastanti verso una ragazza. Con ritornelli potenti e ritmi pulsanti, la canzone mescola riferimenti a serate intense e relazioni complesse, mantenendo un tono festaiolo e autocelebrativo.

Storia dell’artista

Alessandro Catalano, in arte Raguel, nasce a Bari il 16 settembre del 91. Cresciuto in un paesino della meravigliosa Puglia si avvicina fin dalla tenera età alla musica frequentando per un triennio il conservatorio Niccolò piccini di Bari dove poi di lì a poco lascerà il mondo della musica per dedicarsi all’azienda di famiglia. Nel 2019 colpito da vicende personali molto forti decide di riavvicinarsi alla musica poiché era l'unica via di libertà soprattutto mentale. Nel 2020 decide di scrivere il suo primo inedito “Nun Cagn Mai” che inciderà poi nel 2021. Con l'uscita di questo singolo nel 2022, inizia ad avere un'ottima visibilità sui social. Prosegue così uscendo con il brano “Cresciuti Per Strada” e “Sul Stavolt”. Per problemi personali ha dovuto abbandonare per un po' la musica nell'arco del 2022, sino a riprendere nel 2023 con altri due nuovi brani “Un Gioco Difficile” e “My Love”. Ora è in procinto di uscire con il suo nuovo singolo “Veleno” in uscita a novembre 2023, che lo riporta sul mood musicale del suo esordio ricominciando nuovamente a lavorare con la sua manager Valeria Carra.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/1ddEZeHOOLI6wCwhjBMqD5?si=KMKgiUY_Qzau_CPybrX0zA



Mendaki Publishing - https://www.instagram.com/mendaki_publishing/