È stato celebrato nei giorni scorsi presso la base di Naqoura, in Libano, da parte dei militari italiani in missione UNFIL, la Festa della Specialità AVES.

Alla cerimonia erano presenti il Comandante del Sector West di UNIFIL, il Generale di Brigata Roberto Vergori, che nel suo discorso ha sottolineato l'affinità elettiva tra i paracadutisti ed aviatori dell'esercito ed ha espresso il suo vivo apprezzamento per l'operato del Reparto e della Specialità.

Durante la cerimonia sono stati commemorati i caduti dell'AVES con la deposizione di una corona spezzata eretta in memoria dei compianti colleghi caduti in volo il 6 agosto del 1997. Il Flappeggio del rotore dell'AB 212 UN 278, in rientro da una missione di ricognizione operativa è stato il giusto coronamento della mattinata.

ITALAIR, al comando del Colonnello Giuliano Innecco, è l'unità operativa di volo interforze su base AVES schierata nel Libano meridionale a supporto della missione UNIFIL dal 3 luglio 1979. 53.000 ore di volo, 1.300 missioni di evacuazione medica e trasporto (184.000) passeggeri e più di 4 tonnellate di carico: queste le attività effettuate dal momento in cui è stata costituita. (lasottilelinearossa.over-blog.it