Ethereum in rialzo in questi giorni, con la criptovaluta che sta tentando di far crescere il suo valore attuale.

In questi ultimi giorni la criptovaluta è stata impegnata in una giornata di recupero, ma da inizio settimana le cose sembrano essersi aggiustate.

Lunedì si è registrato un picco relativo che si è registrato sui 1669.14$.

Ethereum sta confermando le aspettative di questo momento, facendo capire che la sua valutazione entro la fine dell'anno corrente continuerà a salire.