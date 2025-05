Sabato 28 e domenica 29 giugno torna con la sua seconda edizione Jazzarìa, i concerti jazz alla Reggia di Venaria in collaborazione con Blue Note Milano.

Due imperdibili appuntamenti sotto le stelle e nel magico contesto a lume di candela delle Sere d’Estate alla Reggia, con protagonista la grande musica di Ray Gelato & The Giants accompagnati dalla cantante Emma Smith, nella prima serata, e la leggendaria voce di Dee Dee Bridgewater con il suo quartetto e con la presenza del trombettista Fabrizio Bosso, nella seconda serata.

Jazzarìa rappresenta un’anteprima delle Sere d’Estate alla Reggia - le aperture estive serali della Reggia, delle mostre e dei Giardini fino alle ore 23 – e rientra nell’ambito di Blue Note Off, il format nato con l’obiettivo di portare la grande musica proposta dal celebre jazz club fuori dalla sua sede milanese.

Il biglietto dei concerti include l’ingresso e la visita alla Reggia, ai Giardini e alle mostre Magnifiche collezioni. Arte e potere nella Genova dei Dogi e Solid Light dell’artista contemporaneo Anthony McCall.

I concerti di JAZZARÌA sono realizzati con il sostegno di Scalo Milano Outlet & More e con il supporto di Radio Monte Carlo, radio ufficiale dell’evento.



Sabato 28 giugno - Ray Gelato & The Giants feat. Emma Smith

Amatissimo per la sua simpatia e la sua verve, nonché per le sue esecuzioni musicali impeccabili, Ray Gelato, il Padrino dello Swing, ha portato il suo marchio speciale di musica swing, jazz e R&B in tutto il mondo a partire dal 1988. Cantante, sassofonista, autore e leader dai molteplici talenti, Ray si è esibito in festival, club e palchi dal Brasile a New York; in Europa è una star acclamata, si è esibito davanti a sua Maestà la Regina Elisabetta e al matrimonio di Paul McCarthney. Ogni anno registra intere settimane di sold out nei club iconici come il Ronnie Scott di Londra e il Blue Note Milano. Ray e la sua band di prim’ordine The Giants presentano uno spettacolo ad alta energia che non smette mai di trascinare la folla, farle battere i piedi e chiedere ancora di più. Il gruppo si esibisce ai massimi livelli di abilità musicale: la sezione di fiati dei Giants è stata acclamata come una delle migliori del settore e Ray è stato paragonato a grandi come Cab Calloway e Louis Prima e definito “uno degli ultimi grandi intrattenitori jazz!”.

Per Jazzaria Ray sarà affiancato da un’ospite molto speciale: Emma Smith, una delle voci più entusiasmanti del jazz di oggi, voce di Post modern Jukebox e The Puppini Sisters, si è esibita con Michael Bublé, The Quincy Jones Orchestra, Jeff Goldblum, Gregory Porter, Bobby McFerrin.





Domenica 29 giugno - Dee Dee Bridgewater Quartet feat. Fabrizio Bosso

All’interno dei suggestivi Giardini della Reggia, la leggenda del jazz Dee Dee Bridgewater, si esibirà con il suo quartetto. Vincitrice di Grammy e Tony Awards, lungo il corso della sua poliedrica carriera che attraversa quattro decenni, la cantante ha raggiunto i più alti livelli musicali, regalandoci la sua interpretazione unica di standards del jazz e del soul.

Special guest della serata sarà Fabrizio Bosso, trombettista e compositore di fama internazionale, dotato di una tecnica strumentale ineccepibile e di un lirismo capace di far risuonare le corde più profonde nell’anima di qualsiasi ascoltatore.







INFORMAZIONI

DOVE:

Gran Parterre della Reggia di Venaria. In caso di pioggia i concerti si terranno al Teatro della Concordia in c.so Puccini a Venaria Reale. Nel biglietto resta comunque compresa la visita al Piano Nobile

della Reggia e ai Giardini, da effettuarsi il giorno stesso prima del concerto, a partire dalle ore 18.30, oppure in un giorno successivo.

QUANDO:

sabato 28 giugno e domenica 29 giugno 2025.

COME:

I concerti hanno inizio alle ore 21.45, con possibilità di accesso alla Reggia, alle mostre e ai Giardini dalle ore 18.30.

BIGLIETTI:

1° settore – 70 euro / ridotto: 60 euro

2° settore – 58 euro / ridotto: 48 euro

3° settore – 45 euro / ridotto: 35 euro

Disabili: 35 euro – Le tariffe ridotte sono riservate agli Under 26 e possessori di Abbonamento Musei.