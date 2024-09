Un rock di potenza e adrenalina

La rock band milanese NOEMA pubblica il suo nuovo singolo “Ascensore”, disponibile dal 20 settembre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il brano apre la tracklist del nuovo album “Ad altezza XXI secolo” ed è un concentrato di rock puro, dal sound potente e ritmo serrato. L’ascensore non è solo uno strumento di trasporto, ma è il luogo in cui si consumano imbarazzi, impacci e discorsi di circostanza: un vero e proprio microcosmo di pensieri ed emozioni. Le sue porte non contengono dei semplici corpi, ma le anime di ognuno.

“Quante persone e storie differenti incrociamo, quotidianamente, in ascensore, mescolando le nostre esistenze, sfiorando le altrui vite, seppur per qualche minuto?” NOEMA

https://open.spotify.com/intl-it/artist/3W7mgsdjRDcbHxqfVPcvO8

Storia della band

La rock band milanese NOEMA è composta da Francesco Mastropasqua, Roberto Gagliardi, Marco Perego, Luca Reale e Andrea Castellaneta. Il loro genere è un rock al fosforo, insolubile in acqua e che brucia spontaneamente con l’aria. Dopo la pubblicazione degli album “Punto di equilibrio” e “Voi siete qui”, si accingono a rilasciare il loro terzo album “Ad altezza XXI secolo”, di cui il pubblico conosce gli estratti “L’uomo con l’ombrello nero”, “C’era una volta” e “Ascensore”.

Facebook: https://www.facebook.com/noemalive

Instagram: https://www.instagram.com/noema_rock

Youtube: https://www.youtube.com/@noemalive

Apple: https://music.apple.com/it/artist/noema/1738284577