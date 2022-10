La festa di Halloween al Bolgia di Bergamo inizia già sabato 29 ottobre 2022. A far scatenare il top club sull'A4, tornano Franchino & 00Zicky. Non sono solo una coppia d'eccezione, sono due pilastri del clubbing italiano, due protagonisti delle notti e della storia del Bolgia di Bergamo. Con loro c'è anche l'immancabile Jo Gala, che è al fianco di Franchino fin dal 2010.

Classe '53, all'anagrafe Francesco Principato, Franchino è senz'altro il personaggio simbolo del clubbing italiano. Con la sua voce inconfondibile e la sua capacità di vivere e raccontare storie ha vissuto sempre di musica elettronica e tendenze internazionali. E quando sale in console tutto questo si sente, eccome. "Le favole mi hanno sempre affascinato fin da bambino, perché stimolano la fantasia. Chi le ascolta può immedesimarsi ed emozionarsi", racconta. Con Franchino, praticamente da sempre, ci sono ovviamente la musica e l'energia di 00Zicky, artista che da da oltre vent'anni, coordina anche il collettivo Metempsicosi. Chiude il cerchio, al Bolgia di Bergamo il 29 ottobre 2022, per un weekend di Halloween tutto da ballare, Giovanni Ghisleni (Jo Gala), anche lui ingranaggio fondamentale di Musica & Magia, party e label che fanno vivere in modo nuovo l'universo musicale di Franchino. In Main Room del Bolgia c'è infine il sound di Sandro Pintori.

Nella Lab Room invece spazio ai suoni di Lift Off e a dj come Robbie Dox, Fede Rego, Luca Marcarini. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 5 del mattino.

Quello che vede protagonisti Franchino & 00Zicky il 29/10 è solo l'ennesimo appuntamento d'eccellenza del Bolgia di Bergamo. Infatti, nelle scorse settimane e per tutta la stagione passata, si son esibiti artisti come Chris Liebing, Ilario Alicante, Sidney Charles, Sam Paganini, Pan-Pot, I Hate Models, Marco Faraone, Len Faki, Joseph Capriati, Deborah De Luca, Stella Bossi o Anfisa Letyago.



29/10 Halloween with Franchino & 00Zicky @ Bolgia - Bergamo



Info e prenotazioni

www.bolgia.it/halloween-franchino/

Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo - A4: Dalmine)

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino