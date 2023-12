Agli Astra Film Awards (gli ex Hollywood Critics Association Film Awards e gli HCA Creative Arts Awards) pioggia di nominations per i due film campioni di incasso: Barbie (15) e Oppenheimer (14).

Seguono Killers of the Flower Moon e il film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse con 10 nominations a testa. Con 9 nominations si piazza il film vincitore del Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, Povere Creature!. Infine The Holdovers e Il colore viola conquistano 8 nominations, mentre Maestro 7.

Per la categoria Miglior attrice troviamo: Carey Mulligan (Maestro),

Emma Stone (Povere Creature!), Fantasia Barrino (Il colore viola),

Greta Lee (Past Lives), Margot Robbie (Barbie) e la favorita

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon).