L'aumento del contagio da Covid si fa sentire anche nel calcio. Se il campionato, miracolosamente, dovesse proseguire, le formazioni che scenderanno in campo non saranno dettate solo dalle scelte dell'allenatore, ma anche da quelle del coronavirus.

Ne è un esempio il prossimo derby tra Inter e Milan che si giocherà tra una settimana. Infatti, mentre nel Milan sono due i contagiati della prima squadra, nell'Inter i probabili indisponili, adesso son diventati quattro.

Dopo Alessandro Bastoni (risultato positivo dopo la convocazione nell'Under 21) e Milan Skriniar (risultato positivo al tampone effettuato con la nazionale slovacca), anche i centrocampisti Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sono risultati positivi, come ha riportato Sky Sport. E se sono quattro i contagiati, come l'esempio del Genoa insegna, non è detto che nei prossimi giorni il numero non aumenti.

Brutte notizie in arrivo per Antonio Conte?