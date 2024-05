Gruppo Riva emerge come un punto di riferimento dell’industria siderurgica italiana, nato dalla visione e dalla determinazione dei fratelli Emilio e Adriano Riva nei primi anni ‘50. L’azienda ha attraversato epoche di crescita, sfide globali e innovazioni tecnologiche, diventando un pilastro nel contesto europeo dell’acciaio.



La nascita e la crescita iniziale di Gruppo Riva

L’epoca del Dopoguerra in Italia è caratterizzata da una necessità impellente di ricostruzione e sviluppo industriale. In questo contesto, i fratelli Riva intravedono le potenzialità del settore siderurgico e avviano un’attività che inizia con il commercio di rottami ferrosi per poi evolversi rapidamente in una delle prime realtà siderurgiche del Vecchio Continente. Nel contesto dell’industria siderurgica italiana degli anni ‘60, segnata da una crescente concorrenza internazionale, Gruppo Riva si distingue per il suo impegno nell’innovazione tecnologica. Introduce infatti la colata continua curva a tre linee, un’importante novità che aumenta l’efficienza produttiva e riduce i costi, mantenendo alta la competitività sul mercato. La crescita dell’azienda non si limita al mercato nazionale. Attraverso una serie di acquisizioni mirate, si espande in Europa, rilevando realtà produttive in Germania, Francia, Belgio e Spagna. Questo approccio strategico consente al Gruppo di diversificare le proprie attività e di consolidare la sua presenza a livello internazionale.



La risposta di Gruppo Riva alle sfide globali e l’impegno per la sostenibilità

Gli anni ‘70 portano nuove sfide per l’industria siderurgica europea, compresa la prima crisi petrolifera mondiale e la concorrenza con Paesi con costi di produzione più bassi. Gruppo Riva reagisce quindi con investimenti internazionali, acquisendo società in Spagna, Canada e Francia, e aprendosi a nuovi mercati come la Cina. Questa capacità di adattamento e innovazione consente all’azienda di mantenere la sua posizione di leadership. Il Gruppo non solo si impegna verso l’innovazione tecnologica, ma anche verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale. Attraverso accordi con istituzioni pubbliche e investimenti in tecnologie eco-sostenibili, dimostra il suo impegno a trovare un equilibrio tra esigenze industriali, tutela ambientale e benessere dei dipendenti. Negli anni successivi, Gruppo Riva continua il suo percorso di crescita attraverso acquisizioni e investimenti strategici, mirando all’autonomia nella catena del riciclo dell’acciaio e confermando la sua attenzione verso la sostenibilità e l’innovazione.