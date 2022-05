La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato che il progetto sul parere che rovescerebbe la sentenza Roe v. Wade è autentico.La Roe garantisce il diritto di una donna di scegliere di abortire. Inoltre, alla sua radice, protegge il diritto fondamentale alla privacy. Ciò che è chiaro è che gli oppositori della Roe vogliono punire le donne e toglier loro il diritto di prendere decisioni sul proprio corpo. I legislatori repubblicani negli Stati di tutto il Paese si stanno preparando per deliberare contro le donne.I diritti di tutti gli americani sono a rischio. Se il diritto alla privacy è indebolito, ogni persona potrebbe affrontare un futuro in cui il governo può potenzialmente interferire nelle decisioni personali di ciascuno. Questo è il momento di lottare per le donne e per il nostro Paese, con tutte le nostre forze.

Così la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha commentato, ieri, la bozza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti comunicherà, entro il 30 giugno, il ribaltamento del pronunciamento della sentenza Roe contro Wade, pronunciata dalla stessa Corte suprema nel 1973, rendendo di fatto legale l'aborto non più in tutto il Paese, ma solo negli Stati che lo consentiranno.

Molte le proteste che si sono svolte ieri nelle città degli Stati Uniti, tra cui New York, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle e Washington, dopo che l'organizzazione nazionale della marcia delle donne ha esortato le proprie sostenitrici a riunirsi presso i tribunali e gli uffici federali delle proprie città promuovendo, allo stesso tempo sui social, l'hashtag #BansOffOurBodies .