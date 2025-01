La pressione economica interna e le minacce di sanzioni da parte degli Stati Uniti potrebbero spingere la Russia verso negoziati di pace.

Il presidente Vladimir Putin sta affrontando crescenti preoccupazioni riguardo alla distorsione dell'economia russa in tempo di guerra, proprio mentre il neo-insediato presidente degli Stati Uniti Donald Trump spinge per una rapida conclusione del conflitto in Ucraina.

Nonostante una crescita notevole negli ultimi due anni, alimentata principalmente dalle esportazioni di petrolio, gas e minerali, l'economia russa sta subendo pressioni significative dalla carenza di manodopera e dagli elevati tassi di interesse introdotti per combattere un'inflazione aggravata da spese militari record. Questa situazione ha spinto parte dell'élite russa a considerare favorevolmente una soluzione negoziata per la guerra, come indicato da due fonti vicine al Cremlino (secondo Reuters).

Trump, tornato alla Casa Bianca lunedì, ha promesso di risolvere rapidamente il conflitto russo-ucraino, il più importante in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Ha minacciato nuove sanzioni alla Russia a meno che Putin non si sieda al tavolo dei negoziati, avvertendo che l'economia russa sta procedendo verso "grossi guai". Tuttavia, un alto collaboratore del Cremlino ha affermato che finora non sono state ricevute proposte specifiche per avviare dei colloqui.

Oleg Vyugin, ex vicepresidente della Banca centrale russa, ha dichiarato in un'intervista che la Russia è economicamente interessata a negoziare una conclusione diplomatica del conflitto, sottolineando il rischio di ulteriori distorsioni economiche dovute all'aumento della spesa militare e per la difesa.

Allo stesso tempo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riconosciuto l'esistenza di "fattori problematici" nell'economia, ma ha insistito che questa si sta sviluppando a un ritmo elevato, capace di soddisfare sia i requisiti militari che le esigenze sociali. Il portavoce della Casa Bianca, Brian Hughes, ha confermato che Trump è focalizzato sulla fine della "guerra brutale", coinvolgendo un grande numero di parti interessate.

Prima dell'insediamento di Trump, l'amministrazione Biden ha imposto un nuovo pacchetto di sanzioni, il più importante fino ad oggi, colpendo le entrate russe derivanti da petrolio e gas, fornendo così a Trump una leva nelle trattative future. Tuttavia, Putin ha dichiarato che la Russia può continuare a combattere indefinitamente e che non si piegherà mai a un'altra potenza per quanto riguarda i suoi interessi nazionali.

Nonostante la resistenza mostrata dall'economia russa fino ad ora, la crescita del Pil prevista per quest'anno è inferiore all'1,5%, con l'inflazione che ha raggiunto livelli a doppia cifra, portando la Banca centrale, guidata da Elvira Nabiullina, ad aumentare il tasso di interesse al 21%.

Putin, poco tempo fa, ha ammesso l'esistenza di problemi economici durante una conferenza stampa, evidenziando l'inflazione come fattore da dover tenere sotto stretta osservazione, ma ha anche assicurato che il Governo e la Banca centrale stanno lavorando per rallentarne il ritmo.

Le tensioni economiche, insieme alla pressione politica esterna, potrebbero spingere Putin a considerare seriamente una via diplomatica per risolvere il conflitto, specialmente se la pressione economica interna continuerà ad aumentare.





Fonte: Reuters