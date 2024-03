In un panorama dove la moda diventa un'espressione di sé stessi, abbiamo il piacere di incontrare una protagonista d'eccezione del settore, Arianna Gallo del brand "Cosa mi Metto?", la cui missione è rendere ogni donna speciale attraverso la selezione di capi unici. In questa intervista esclusiva, scopriremo non solo l'essenza che distingue la sua impresa in un mercato affollato ma anche i sogni e i progetti futuri che alimentano la sua costante evoluzione. Inoltre, ci addentreremo nelle motivazioni che la spingono a partecipare a eventi di prestigio come "Il Salotto delle Celebrità" e il suo legame personale con il Festival di Sanremo e la musica italiana, esplorando come quest'ultima influenzi la sua vita e il suo lavoro.







"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?

La nostra missione è credere che ogni donna abbia la possibilità di sentirsi bella indossando capi alla moda che le facciano sentire speciali in ogni momento. Il nostro punto di forza è dare loro la nostra professionalità sapendo consigliare il capo giusto x ogni occasione e x qualsiasi esigenza con il giusto prezzo

“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Per me oggi essere qui vuol dire realizzare un sogno i miei progetti sono in continua evoluzione il parere e le esigenze delle mie clienti sono fondamentali sarà con loro che continuerò a crescere

“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

Le mie aspettative sono far conoscere la mia attività ad un pubblico più ampio dove anche se lontane i miei consigli potranno essere d’aiuto

“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

Il festival di Sanremo per me rappresenta la musica d’eccellenza, sono cresciuta senza mai perdermi un edizione, a partire dagli anni 80 con Vasco Rossi, ad oggi con Marco Mengonie vari artisti della musica italiana. La musica italiana per me e parte della mia vita quotidiana