Milazzo diventa il primo Comune in provincia di Messina, uno dei primi in Sicilia a riconoscere il reddito di libertà alle donne vittime di violenza: in modo unanime (e non poteva essere diversamente) le forze politiche hanno approvato la mozione presentata da quattro Consiglieri (prima firmataria Maria Magliarditi, Rosario Piraino, Alessia Pellegrino e Mario Sindoni). “Felice che da ieri sera Milazzo sia il primo Comune ad avere un protocollo d’intesa, che verrà deliberato in Giunta in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne su impulso della nostra mozione – ha detto Magliarditi – Questo permetterà alle concittadine di rivolgersi direttamente ai servizi sociali del Comune senza dovere spostarsi, visto che sul territorio non insistono centri antiviolenza accreditati, oltre a tutti i vantaggi inerenti il lungo e travagliato percorso, che purtroppo queste donne sono costrette ad affrontare. Un grande passo avanti e un forte segnale di sostegno. Il nostro Comune in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne sigla un protocollo d’intesa con i centri antiviolenza. Insieme per facilitare l’accesso al Reddito di Libertà”.

Sull’argomento è stato riferito di un’intesa col centro antiviolenza di Villafranca Tirrena nella gestione del servizio, la cui attuazione, come è stato auspicato, dovrebbe avvenire nel più breve tempo possibile. Realizzare dei poli espositivi permanenti in piazza Impastato e in piazza De Andrè per incentivare lo sviluppo economico del territorio dando l’opportunità agli operatori del terzo settore (artigiani, vivaisti) di porre in essere iniziative idonee a far diventare Milazzo una città ancora più vivace e dinamica.

È “passata” l’idea, trasformata in mozione, dei Consiglieri Fabiana Bambaci (prima firmataria), Massimo Bagli e Giuseppe Doddo, che, condividendo gli sforzi del Comune per far sì che la città diventi una meta turistica tutto l’anno, sottolineano la necessità di portare avanti un progetto di ampio respiro in grado di ampliare gli sbocchi commerciali e turistici e quindi occupazionali ed economici. “Sono contenta – ha affermato Bambaci – che l’Amministrazione abbia condiviso questo progetto per la realizzazione e l’ubicazione di poli espositivi da individuarsi a scelta tra Piazza Peppino Impastato e la Piazza De André, al fine di incentivare lo sviluppo economico nel territorio di Milazzo, dando l’opportunità anche a realtà locali di poter porre in essere iniziative idonee a far divenire la nostra città una ancora più fiorente attrazione per i turisti, meta vivace e dinamica”.

La proposta è stata votata favorevolmente da 12 Consiglieri (astenuti Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Antonino Amato ed Antonio Foti). I lavori d'Aula proseguiranno giovedì sempre alle ore 19:00.