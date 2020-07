E adesso veniamo qui a parlarvi di questa notizia oggettivamente Bomba che riguarda la ex tronista di Uomini e donne Giovanna Abate e il suo ex Sammy Hassan. Diciamo il suo ex dopo Uomini e donne , perchè oggettivamente se la notizia si rivelasse vera , qui ci sarebbe veramente poco o nulla da parlare di Storia d'Amore....In quanto dopo la fine del programma Uomini e donne i due praticamente non si sono quasi mai visti.

Oltretutto lei non va alla festa di compleanno di lei. Lui si vede con la ex di Davide Basolo ex corteggiatore del trono. Insomma sembra piu' che altro ad assistere ad una sopa opera .

Oltretutto un ragazzo ha contattato Deianira Marzano e da lei ritenuto attendibile ha svelato che lui e Giovanna Abate i primi di luglio si sono visti all'Argentario.

Con loro era presente anche delle amiche di lei. E a quanto capiamo in spiaggia ci sarebbe scappato anche un bacio.

Al momento in cui scriviamo Giovanna Abate non ha replicato. Ma questo è bastato a Deianira Marzano per dire la sua su questa coppia nella quale non ha mai creduto...