La Cattedra delle Donne è un progetto educativo di rilievo nazionale nato per opporre alla sotto-cultura dominante, ancora troppo spostata verso una visione maschilista, istanze di riforma etico-socio-culturali, per produrre un modello di convivenza civile ordinato all’armonia del rapporto uomo-donna, di equità, sostanziato nella sua essenza dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dalla Nazioni Unite nel 1948.

Il progetto è nato da un'idea del dott. Renato Ongania fondatore di Wikipoesia e Wikipace. Quando il Dott. R. Ongania ,mi ha posto all'attenzione questo meraviglioso progetto ne sono stata subito entusiasta e sono orgogliosa di averne la direzione.

Vista l'importanza dell'argomento, il progetto ha subito avuto una grande diffusione nel mondo e al suo interno conta dei nomi importanti del mondo della Cultura, dello Spettacolo, del Giornalismo, del campo Medico, Etico e dell'Avvocatura.

Proprio l'11 Ottobre 2024 la Cattedra delle Donne è stata autorizzata da UNWOMEN ad utilizzare il logo della Campagna "Generation Equality, per cui tutte le iniziative patrocinate dalla CATTEDRA DELLE DONNE, possono utilizzare il logo ONU della Campagna combinato al logo della Cattedra delle Donne.

Tutti coloro che hanno aderito hanno già iniziato a contribuire alla diffusione del progetto con varie iniziative, alcune di queste sono ancora in itinere. Vi fanno parte anche delle importanti associazioni come Anita Fidelis , Associazione Life APS, Wikipoesia e un'istituzione secolare come l'Accademia Tiberina già Pontificia. Hanno fatto richiesta di adesione altre importanti associazioni; per cui la giovane Cattedra delle Donne accoglierà ben presto altri importanti nomi del mondo associativo e culturale di tutto il mondo. Sono certa che la sinergia produrrà un ottimo risultato.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle Donne è stato realizzato un volume antologico di poesie composto da tante autrici facente parte della Cattedra, ideato dalla bravissima giornalista, poetessa, scrittrice e promotrice Angela Kosta, edito da G.C.L Gian Carlo Lisi editore, i diritti d'autore di questo volume saranno devoluti all'Associazione Cp.Tu.Le. Vi. un' Organizzazione di volontariato Contro Tutte Le Violenze.

Co.Tu.Le Vi. nasce l’11/11/12, ma in realtà inizia la sua opera nel 2008 con l’Apertura dello Sportello Antiviolenza Diana all’interno del Tribunale di Trapani. Lo sportello si rivolge ad ogni genere di violenza e si avvale della collaborazione di psicologi, avvocati, medici, assistenti sociali e mediatori familiari disponibili a fornire volontariamente consulenza e supporto, garantendo massima professionalità e riservatezza.

Da allora il numero di Sportelli presenti in Sicilia è sostanzialmente aumentato, creando una rete che abbraccia 9 province siciliane e una nel Lazio. l'attuale presidente è la dott.ssa Aurora Ranno. La Cattedra delle Donne è formata da uomini e donne che credono nel rispetto e nel progresso comune senza distinzione di genere e si oppongono ad ogni forma di violenza e discriminazione.

