In Salento sembra stia nascendo una nuova stella. Si tratta dell'attaccante del Lecce Pablo Rodriguez, classe 2001, spagnolo di Las Palmas, che sta incantando la serie B.

In fondo, non sarebbe neppure così tanto strano, visto che il ds del Lecce è Pantaleo Corvino, che di giovani talenti nella sua carriera ha dimostrato di capirne.

Acquistato la scorsa estate dal Real Madrid, dove è stato allenato da Raul partendo dall'Under 17 fino all'Under 19, ha già messo a segno 4 goal ed 1 assist in sole 6 partite (una sola da titolare).

Questo è quanto Rodriguez ha dichiarato in una intervista alla Gazzetta dello Sport: “Il mio modello? Haaland, lui ha bruciato le tappe. A Lecce mi sto trovando molto bene, l’ambiente è caldo e non vedo l’ora di vedere il Via del Mare pieno di tifosi. Mi vedo ancora a lungo con questa maglia addosso e mi vedo protagonista in Serie A nel 2025. La famiglia? Con i primi guadagni aiuterò papà Francisco, che lavora in un supermercato, mamma Carmen, impiegata in un call center, e mia sorella Alexia, che ha 15 anni. I miei genitori hanno capito la mia scelta, non mi hanno ostacolato. Mi mancano tanto, ma a Lecce ho trovato il paradiso”.





Crediti immagine: twitter.com/OfficialUSLecce/status/1360614343453343745