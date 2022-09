Il ventottenne Dennis Scuderi è nel cast di 100% Italia, il nuovo game show condotto da Nicola Savino, dal lunedì al venerdì alle 20.30, su Tv8.

Nato a Cervasca in provincia di Cuneo, il giovane è conosciuto come il primo modello curvy italiano con un grosso seguito sui social, dove lancia diversi messaggi body positive.

Nel programma di Nicola Savino svolgerà il ruolo di opinionista.

Ma in che cosa consiste il gioco? Attraverso vari sondaggi, i telespettatori da casa avranno modo di scoprire, così come i concorrenti, quali sono le opinioni degli italiani sui più disparati argomenti.

Gli interventi di Dennis, nel corso di tutte le puntate, sono ancora top secret, anche se promette di farsi notare in maniera divertente e pungente. 100% Italia rappresenta infatti per lui un vero e proprio trampolino di lancio per farsi conoscere dal grande pubblico televisivo, visto che si tratta della sua prima esperienza nel piccolo schermo.