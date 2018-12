Toscana, i parà della Folgore entrano in azione nell'esercitazione "Mangusta 2018"

Uno scenario di guerra con i Paracadutisti della Folgore in azione nei cieli toscani protagonisti di un'imponente esercitazione: "Mangusta 2018".

"Mangusta 2018" è la denominazione dell'esercitazione interforze che ha visto entrare in azione oltre mille paracadutisti della Folgore con unità specialistiche ed operative dei Carabinieri Paracadutisti del Reggimento Tuscania, specialisti delle trasmissioni e della guerra elettronica, nuclei cinofili, assetti dell'Aeronautica Militare ed unità di Paracadutisti USA.

"La Mangusta" è la tradizionale esercitazione della Brigata Paracadutisti Folgore e ha visto contrapporsi sul campo due unità avversarie per testare le capacità acquisite dai propri paracadutisti nella concezione e nella conduzione delle operazioni, a seguito di aviolancio, in ambienti operativi non permissivi per la conquista e la tenuta di posizioni strategiche e per consentire l'afflusso delle Forze Alleate in uno scenario di crisi.

L'esercitazione si è conclusa oggi nelle aree addestrative della Toscana. Durante l'imponente esercitazione è stato simulato l'immediato intervento della NATO che invia un contingente multinazionale: obiettivo conquistare l'aeroporto occupato da forze ostili con l'aviolancio di una prima aliquota impegnata in una Forcible Entry Operation vale a dire un'operazione avioportata che ha lo scopo di preparare il terreno per l'entrata in Teatro dei successivi scaglioni di forze.

Questa fase dell'esercitazione ha visto come protagoniste tutte le forze in campo ovvero tutte le risorse sia in termini di attività difensive che offensive, anche tramite l'impiego delle unità specialistiche del Reggimento Paracadutisti Genio Guastatori, nonché nelle più tipiche delle attività della Folgore: ovvero l'interdizione e la controinterdizione d'area mirate al massimo controllo del territorio.

Tramite aviolanci con la tecnica della caduta libera e della navigazione aerea con paracadute aperto e mediante l'utilizzo di battelli per le infiltrazioni via mare è avvenuta l'infiltrazione dei Paracadutisti della Folgore. Attività di aviolancio di CDS (Container Delivery System) per rifornire e consegnare equipaggiamenti alle truppe dispiegate sul terreno tramite l'impiego di velivoli sia ad ala fissa che ad ala rotante dell'Aviazione dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare volte ad implementare la capacità di proiezione dell'aria delle Forze Armate Italiane si sono susseguite durante tutta l'esercitazione.

Di notevole importanza è stato il ruolo delle unità dei nuclei cinofili impiegati con i propri cani per il controllo del territorio, nonché dagli assetti delle trasmissioni e della guerra elettronica che hanno giocato un ruolo fondamentale anche con le attività di ingaggio radar verso gli assetti di volo sia italiani che statunitensi.

La Mangusta 2018 è stata davvero un'esercitazione importante e per la Difesa è un'eccellente opportunità ed un significativo ritorno in termini di interoperabilità e di integrazione con le Forze Armate straniere e di massimizzazione del valore addestrativo per via del realismo dello scenario e per l'impiego dei vari assetti specialistici nazionali ed internazionali, nonché per l'aggiornamento della capacità tecniche e tattiche del personale delle Forze Armate appartenente alle diverse specialità.



Con il contributo de la sottile linea rossa