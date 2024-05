Il Premio Internazionale "ECCELLENZE ITALIANE nella VIGILANZA PRIVATA e della SICUREZZA" è lieto di annunciare che proseguono incessanti le operazioni organizzative per l'edizione 2024. Questo prestigioso riconoscimento si propone di onorare Istituti, Operatori del Settore e Personalità che si sono distinti per meriti eccezionali.

Unione e Dedizione: Il Cuore del Nostro Evento

Il nostro team di volontari, selezionati tra le migliori candidature provenienti da tutta Italia, è il cuore pulsante dell'evento. La loro passione e il loro impegno sono la garanzia di un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Data e Location: Un Incontro tra Storia e Modernità

In queste ore, un pool di persone è a lavoro proprio per definire e blindare correlativamente data dell'evento e Location, che per l'occasione il Comitato ha scelto di privilegiate una location che rappresenti un perfetto connubio tra l'essere Istituzionale e la Quotidianità, al fine di offrire un'atmosfera unica e stimolante per gli ospiti.

Presenze Autorevoli: Una Guida verso l'Eccellenza

Un Premio importante, una giornata importante, non può nona avere la presenza di figure autorevoli del settore, pronte a condividere le loro conoscenze e a guidare discussioni su temi del Comparto Vigilanza e Sicurezza, ma anche Personalità delle Istituzioni e della Società Civile da sempre vicine al Comparto ed alle tematiche dell'evento.

Inviti e Partecipazioni: Un Palcoscenico per le Eccellenze

Gli inviti sono stati curati per assicurare una partecipazione ampia e qualificata, con l'obiettivo di creare un palcoscenico che metta in luce le eccellenze del settore.

Segnalazioni: Un Processo ampiamente condiviso e Meritocratico

Il processo di segnalazione per gli istituti e gli operatori meritevoli è stato studiato per essere ampiamente condiviso e meritocratico, assicurando che ogni riconoscimento sia il risultato di attenta valutazione.



Invitiamo tutti gli interessati a partecipare a questo evento unico, che come sempre sarà un momento di celebrazione, riflessione e crescita professionale per il settore della Vigilanza Privata e della Sicurezza in Italia.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web: www.premiovigilanzasicurezza.it o contattate il nostro staff all'indirizzo: [email protected]