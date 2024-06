CAPUA - Il Colonnello Pilota Salvatore Florio, Comandante del 9° Stormo “F. Baracca” dell'Aeronautica Militare di Grazzanise (CE), accompagnato dal Cappellano Militare don Alessandro Arnone, si è recato presso la curia Arcivescovile di Capua (CE), ove ha incontrato il nuovo Arcivescovo Sua Ecc. Mons. Pietro Lagnese.

Nel corso della breve visita, così nella nota stampa del 9° Stormo di Grazzanise, l’Arcivescovo Pietro, nel congratularsi con il Comandante per il livello di efficienza dell’Istituzione, ha evidenziato ed espresso parole di vivo apprezzamento per il solido bagaglio di valori etici e morali che permeano l’Arma Azzurra, peculiarità per la quale è da sempre amata e benvoluta dalle comunità locale e limitrofe, soggiungendo che, sebbene in ambiti diversi, la Chiesa e l’Aeronautica Militare continueranno a svolgere il proprio servizio con la massima dedizione per il bene della collettività.

Il Colonnello Florio a nome del personale del 9° Stormo che quotidianamente svolge la propria opera al servizio del Paese, ha espresso profonda gratitudine al neo Arcivescovo Mons. Lagnese, per la sua particolare vicinanza che ha dimostrato per il 9° Stormo, formulando fervidi auguri al neo Arcivescovo per il ministero episcopale da poco intrapreso. L'Arcivescovo Pietro ha assicurato che appena possibile, verrà in visita per conoscere di persona la bella realtà del 9° Stormo di Grazzanise.

Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-101 svolge operazioni di supporto alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e recupero di personale di alta valenza in territorio ostile (Personnel Recovery), fornendo il supporto aereo alle forze di superficie e intervenendo, in presenza di feriti, con l'attività di evacuazione sanitaria d'emergenza. Come militari al servizio dello Stato il compito del 9° Stormo è proprio quello di contribuire alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali vitali, proteggere vite umane ed essere sempre più utili al Paese.

Il Reparto inoltre, concorre al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all'estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all'attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell'ordine pubblico. Il 9° Stormo ha dipendenza diretta dalla 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali, e fa capo, quale Alto Comando, al Comando della Squadra Aerea che ha sede a Roma.