Nino Taranto sarà tra gli interpreti di Tutti Pazzi per Mamma, lo spettacolo diretto da Massimo Milazzo che andrà in scena dal 26 ottobre al 6 novembre a Roma al Teatro7Off di Michele La Ginestra. Accanto a lui in questo lavoro Luciana Frazzetto, Paciullo e Barbara Russo.

“Tutti pazzi per Mamma è uno spettacolo nel quale le dinamiche dei rapporti familiari tra moglie, marito e figli sono messe in evidenza. Sarò Maurizio, un uomo stanco e depresso, che si è arreso alla ripetitività della vita e non ha ambizioni. Dà tutto per scontato, fino a quando non si accorge che la famiglia è un punto di forza imprescindibile per poter vivere. La commedia merita di essere vista per la riconoscibilità della storia e dei personaggi, fatta con estrema semplicità e comprensione”.

Prima di entrare a far parte del cast della commedia, Taranto conosceva già Luciana Frazzetto, l’interprete di sua moglie Marisa. Con Paciullo, che dà vita al figlio di scena, è inoltre alla quinta commedia insieme, mentre Barbara Russo è stata una scoperta straordinaria, perché ha trovato una professionista preparata e capace. Giudizio positivo per la donna, come quello per Massimo Milazzo.

“È la prima volta che mi dirige Massimo Milazzo; è stata una esperienza gratificante per l’attenzione che lui pone sulla storia, sulla ricchezza morale dei personaggi e sui movimenti scenici. Lo adoro. Lo spettacolo è stato scritto da Luca Giacomozzi, che ha avuto un’intuizione fantastica. E’ stato come un sarto. E’ riuscito a colpo d’occhio a capire la taglia, il tessuto e la manifattura di un abito regale”.