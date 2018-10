"Fabrizio Corona sei pecora o leone?", il siluro di Christian Di Maggio

Christian Di Maggio ha rilasciato un'intervista al vetriolo alla rubrica La Sciabolata Vip in cui ha attaccato il cast del Grande Fratello Vip 2018 di Ilary Blasi e ha riservato una stoccata velenosa all'ex re dei paparazzi italiani Fabrizio Corona.



Il manager e talent scout dei vip Christian Di Maggio ha dichiarato: "Fabrizio Corona? È una macchina da soldi che deve dare gli ultimi colpi prima di andare in pensione. Molto valido nel vendere se stesso, ‘imprenditorialmente’ e mediaticamente – ha sottolineato Christian Di Maggio a Blastingnews.com -, ma con poca linea e logiche di vita. Sono d’accordo sull’andare contro il sistema che non funziona, ma con una linea, o sei leone o sei pecora! Negativo!".





Di Maggio ha poi affossato il cast del GF Vip 3 in quanto secondo lui "è diventato uno scannatoio consensuale da parte dei concorrenti... entrano nella gabbia, consapevoli di essere parte di uno show raccapricciante dove emulano i gladiatori e il pubblico i leoni. Una sorta di Colosseo moderno che vede Alfonso Signorini nei panni di Nerone. Carine le Donatella, anche se imparassero realmente a fare le deejay avrebbero un senso, artisticamente parlando. Per il resto un cast scadente - ha detto Christian -, non è un reality ma una fiction. Nella prossima edizione dovranno fare i casting per cercare nuovi autori".