Al Sachsenring, per il GP di Germania di MotoGP, Oliveira conferma il suo ottimo stato di forma, così come quello della sua KTM, siglando il miglior tempo di giornata con 1:20.690 nelle libere del venerdì, distanziando, rispettivamente di oltre 2 decimi e di oltre 3 decimi, le due Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e di Maverick Viñales.

Quarto tempo per Alex Rins (Suzuki), che ha preceduto la Honda di Pol Espargaro, stavolta più veloce di Takaaki Nakagami (LCR Honda), che ha fatto segnare il sesto tempo. Settima piazza per Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) che si è piazzato davanti a Johann Zarco (Pramac) e Jack Miller (Ducati), con le moto di Borgo Panigale che non sembrano a loro agio sui 3,7 Km della pista tedesca, come conferma anche la giornataccia di Francesco Bagnaia.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) è 10° con mezzo secondo di distacco dal primo, assicurando così la presenza di tre Yamaha nel passaggio diretto alla Q2.

Marc Marquez, con l'altra Honda ufficiale, ha fatto segnare il 12° tempo, ma va sottolineato che nella seconda sessione non ha spinto al massimo, mentre in quella mattutina è stato addirittura il migliore.

Questi i migliori 10 tempi di giornata:

01. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) 1:20.690

02. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.220

03. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.333

04. Alex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) + 0.387

05. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 0.418

06. Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) + 0.441

07. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 0.453

08. Johann Zarco (Pramac Racing) + 0.491

09. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.502

10. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) + 0.538





Crediti immagine: twitter.com/KTM_Racing/status/1383462442206830601