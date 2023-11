Napoli, Olivera ha rportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale sinistro

Mathias Olivera, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Fedele: “Ringrazio Garcia: ha smascherato i limiti del De Laurentiis uomo di calcio. A Bergamo è stato decisivo Osimhen”

Enrico Fedele parla a Forza Napoli Sempre: “Il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, ma un deludentissimo secondo, a causa della deficitaria condizione fisica. Mazzarri è stato bravo nel capire di dover dare ritmo alla squadra, e lo ha fatto inserendo Elmas e Osimhen, che ha dato furore e messo paura agli avversari. Se Carnesecchi non faceva quell’ora e Osimhen non si allungava di tre metri come un saltatore con l’asta, il Napoli non vinceva. Che azioni pericolose ha fatto, il Napoli, nella ripresa? Ho visto una squadra di fantasmi, nei secondi 45’. Il Napoli poteva prendere tre gol, se non fosse stato per il portiere. Anche su Koopmeiners è dovuto intervenire Gollini con dei miracoli… Il vero problema è che i difensori azzurri, nella loro area di rigore, non sanno marcare. I centrali del Napoli non hanno le stimmate del marcatore. In ogni caso devo dire grazie a Garcia: ci ha fatto un piacere mai visto, ha smascherato Aurelio De Laurentiis. Se fosse arrivato secondo, ad un certo punto della stagione, De Laurentiis sarebbe stato eletto presidente del CONI, della FIFA e di tuto il mondo perché il calcio è come dice lui, nella sua testa. Per fortuna, è arrivato Mazzarri, il medico di famiglia che ha portato la medicina giusta. Come detto da Corbo, da giugno ad oggi, De Laurentiis ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare ed anche di più… Da oggi, si torna a parlare di calcio, senza De Laurentiis che fa il commissario della clinica ed anche il chirurgo. Il calcio è fatto da uomini di calcio. Grazie, Garcia, perché hai smascherato questo presidente. Ora, però, auguro ad Aurelio una pronta guarigione, tornando a gestire da lontano, come faceva con Spalletti. Mazzarri non ha lavorato molto, non ha potuto fare granché. Ci può stare un secondo tempo così, quindi, con l’Atalanta. Diciamo che il tecnico è stato bravo a fare i cambi ed abbiamo rivisto quanto incida “Tarzan-Osimhen” nel Napoli. Ritorno alla difesa a tre contro l’Inter? Si potrebbe fare”

Santacroce: “A Bergamo segnali positivi dal Napoli. Juan Jesus terzino sinistro? Vorrei vedere Zanoli”

Fabiano Santacroce parla a Marte Sport Live: “A Bergamo si sono visti dei segnali buoni: finalmente una squadra molto unita, anche nel gioco; è sulla giusta strada. Gare come quella di coppa contro il Real Madrid non serve caricarle: tutti vogliono far bene, quando affronti avversari di un certo tipo. Mi aspetto un Napoli che voglia fare punti, perché sarebbe motivo di prestigio. Mazzarri terrà tutti belli in riga: sono partite di spessore, è bello dare tutto in campo. Sorpreso da Mazzarri, che ha usato la linea alta contro l’Atalanta? Mi ha sorpreso che non abbia indicato l’orologio, ma scherzo…. Mi aspettavo una reazione mentale da tutta la squadra, ma mi ha sorpreso vedere l’attaccamento dei giocatori: è stato molto bello. Se mi aspettavo di vedere Juan Jesus terzino senza togliere Natan dal campo? Mi aspettavo l’inversione dei ruoli, con Natan a sinistra e Jesus in mezzo. Sarei curioso di vedere l’altro nostro terzino destro, molto forte, Zanoli: potrebbe dare una mano anche sul lato opposto, secondo me. Quanto tempo ci vuole per adattarsi sulla fascia a cui non sei abituato, cosa che con Mazzarri fece già Zuniga? Non è facile, è più complicato rispetto ad un esterno d’attacco giocare a piedi invertiti. E’ una questione di abitudine. Servirebbero un paio di settimane di allenamento per farlo al meglio, ma per adattarsi può volerci meno”.

Filardi: “Il Napoli deve puntare su Zanoli: può adattarsi tranquillamente sulla fascia sinistra”

Massimo Filardi parla a Marte Sport Live: “Il Napoli di Mazzarri mi è piaciuto a Bergamo e si è capito che quel gruppo aveva bisogno innanzitutto di un motivatore, di un allenatore capace di trasferire carica e serenità al gruppo. In questo Mazzarri è stato molto bravo. Emergenza a sinistra? Di certo è una disdetta non avere entrambi i terzini sinistri. Per la loro sostituzione punterei dritto su Zanoli, è giovane e va lanciato. Ha gamba, ha qualità ottime che abbiamo potuto tutti notare nella scorsa stagione con la maglia della Sampdoria: se non ora quando? Ci lamentiamo che i giovani hanno poco spazio… ora che c’è va utilizzato. Per un destro giocare da terzino sinistro non è affatto difficile. E lo dice uno come me, che spesso ha giocato da terzino mancino pur essendo destro. In fase difensiva l’adattamento è velocissimo, anche perché all’ala non verrebbe consentito di rientrare in campo perché il terzino di fronte è forte proprio sul destro. In attacco serve più tempo per gli automatismi da trovare, anche con Kvaratskhelia, ed anche i compagni, specie gli attaccanti, dovranno imparare ad aspettare prima di inserirsi in area, perché Zanoli prima di crossare rientrerebbe sul destro e quindi spenderebbe un tempo di gioco in più”



Milan-Dortmund, arbitra il romeno Kovacs

E’il romeno Istvan Kovacs l’arbitro designato a dirigere la partita di Champions League Milan-Borussia Dortmund in programma a San Siro martedì alle 21. Lo ha reso noto l’Uefa. Kovacs sarà affiancato dai connazionali Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene e Marcel Birsan, mentre al Var ci sarà l’olandese van Boekel coadiuvato da un altro romeno, Catalin Popa, che sarà l’Avar. Per Lazio-Celtic sempre martedì ma alle 18.45 è stato invece designato il turco Halil Umut Meler, affiancato dai connazionali Mustafa Eyisoy, Kerem Ersoy e Alper Ulusoy, mentre al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert con Avar l’altro turco Arda Kardeşler.

Serie B, decisioni del Giudice Sportivo

Pugno duro del giudice sportivo di Serie B nei confronti di Daniele Baselli del Como e Gaetano Letizia del Feralpisalò protagonisti di una rissa in campo nei minuti finali della partita di campionato. Un turno di squalifica per Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, per aver inveito contro l’arbitro nel match contro lo Spezia. Una giornata di squalifica, infine, per Simon Sohm del Parma, Niccolo Corrado della Ternana. Salteranno il prossimo turno anche i giocatori già diffidati ed ammoniti nell’ultima giornata. Lorenzo Carissoni (Cittadella), Francesco Cassata (Spezia), Andrea Cristana (Brescia) e Michael Venturi (Cosenza). Espulsi, inoltre, due dirigenti: Marco Giannitti dell’Ascoli e Nazario Pignotti del Modena per proteste.

Inter, Pavard inizia il recupero

Buone notizie arrivano dal fronte infermeria per l’Inter che nei prossimi mesi ritroverà Benjamin Pavard. Il difensore francese ha tolto il tutore al ginocchio dopo la lussazione della rotula patita con l’Atalanta e ha iniziato la fase di recupero personalizzato adoperando il tapis roulant antigravitazionale.

Calabria: “Col Dortmund dare tutto”

“Domani dobbiamo dare tuto quello che abbiamo, ci siamo preparati bene e ora tocca a noi provare a vincere perche’ e’ fondamentale”. Cosi’ il capitano del Milan Davide Calabria alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund in Champions League. “Non dobbiamo guardare agli altri, ma dobbiamo credere in noi stessi e fare quello che sappiamo fare in campo. Nelle ultime partite ci e’ mancato qualcosina ma dobbiamo continuare cosi'”, aggiunge a Sky. Un Milan che si affida ancora ai gol di Giroud. “Giroud e’ un giocatore che fa sempre gol, puo’ fare la differenza e dobbiamo continuare a contare su di lui”, conclude Calabria.

Sarri: “Col Celtic sarà partita complicata”

“Il Celtic ha buoni ritmi, buona intensità, discrete qualità tecniche non ci dobbiamo illudere per i risultati negativi in trasferta. Sarà una partita complicata”. Così l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, presenta la sfida di Champions League contro gli scozzesi. “Cosa fa un allenatore in un momento difficile? Si prepara la partita, è il momento di compattarsi sperando che l’atmosfera della Champions ci dia qualcosa in più”, ha aggiunto Sarri che poi ha fatto il punto sugli infortunati: “Zaccagni, Romagnoli e Casale sono fuori, sta meglio Rovella. Facciamo l’ultimo allenamento e tiriamo le somme”.

Pioli: “I nostri avversari non conoscono il San Siro di Champions”

Con il Dortmund c’è un solo risultato. Il Milan di Pioli sa che per sperare ancora di qualificarsi agli ottavi di Champions League, superando il girone di ferro con anche Psg e Newcastle, deve battere il Borussia a San Siro nonostante l’emergenza perenne, le assenze importanti e l’avversario di altissima qualità: “Può essere la partita della svolta nella competizione – ha commentato Pioli alla vigilia -. Servirà una grande attitudine e poi loro non conoscono San Siro nelle notti di Champions…”.

Pedro: “Alla Lazio sto bene”

Pedro non si è sbilanciato in merito al suo futuro a Roma. “Alla Lazio sto bene, lavoro per essere al massimo e aiutare la squadra. Poi vedremo quello che succederà”, ha detto lo spagnolo alla vigilia della sfida col Celtic.

Castel Volturno, il report del club: migliora Lindstrom, le ultime su Mario Rui

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma mercoledì allo Stadio Bernabeu per la quinta giornata del Girone C di Champions League (ore 21).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale. Lindstrom ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo. Per Mario Rui terapie e lavoro personalizzato in palestra.

Il Verona riacciuffa due volte il Lecce: al Bentegodi finisce 2-2

Al Bentegodi termina 2-2 un'intensa sfida tra Hellas Verona e Lecce. Sblocca il match valido per la 13ª giornata di Serie A Remi Oudin al 31': splendida la rete del numero 10 che dopo aver sfruttato un'uscita sbagliata della retroguardia gialloblù batte Montipò con un destro potente e preciso da fuori area che tocca il palo e si infila alle spalle del portiere scaligero. Quando l'Hellas sembra aver accusato il colpo arriva il pareggio di Cyril Ngonge: errore in disimpegno di Dorgu che regala il pallone a Djuric, il centravanti serve il suo compagno che da posizione defilata con un diagonale preciso batte Falcone.

Al 69' Lecce di nuovo avanti grazie al gol di Joan Gonzalez: azione solitaria del centrocampista giallorosso che appena entrato in area di rigore tira in porta in diagonale trovando la deviazione di Lazovic che rende vano il tuffo di Montipò. Al 78' il Verona riprende di nuovo gli ospiti con Djuric: punizione dalla trequarti e colpo di testa vincente del centravanti degli scaligeri.

Gazzetta - Garcia aveva scelto di non nominare Spalletti, Mazzarri è ripartito da Luciano

Garcia aveva scelto di non nominare Spalletti, Mazzarri è ripartito proprio da Luciano. Questa la grande differenza evidenziata nell'approccio dei due tecnici dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Fra la prestazione vista con l’Empoli e quella di Bergamo c’è un abisso di differenza nell’atteggiamento di squadra, nella voglia di accorciare le distanze in campo e di aiutarsi. È tornata la fiducia e la convinzione nei propri mezzi.

Mazzarri appena arrivato ha subito detto: «Questa è la squadra più forte che ho allenato, li ammiravo in tv», insomma ha esaltato quanto fatto da questo gruppo, non mortificandolo. Rudi Garcia ha tentato un’altra strada, quella di voltare pagina ed evitare di nominare Spalletti. Al di là delle critiche esterne, il metodo non ha convinto gli azzurri. E le differenze sono state palesi nel post partita con l’Atalanta. Con tutti i giocatori subito a sottolineare l’approccio positivo del nuovo allenatore. Sia chiaro: nessuno ha mai giocato “contro” Garcia, ma le motivazioni nello sport sono il motore".