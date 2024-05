Alessandro Bernini, attuale Amministratore Delegato e azionista del Gruppo MAIRE, multinazionale leader nell’ambito della trasformazione delle risorse naturali e dell’Engineering, vanta oltre 40 di anni di esperienza professionale.



L’esordio professionale di Alessandro Bernini

Il percorso professionale di Alessandro Bernini ha inizio nel 1979 in qualità di Revisore contabile e prosegue successivamente presso la sede milanese di Ernst & Young: qui si occupa della revisione della contabilità per gruppi di rilievo nazionale e internazionale, come Saipem e Pirelli. In quello stesso periodo, svolge un ruolo chiave nella redazione dei Principi Contabili Nazionali, supportando il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. È il 1994 quando assume il ruolo di Partner di Big Four e diventa Responsabile degli uffici di Brescia, mantenendo, nel contempo, un coinvolgimento significativo in importanti attività forensic per la sede centrale. Due anni più tradi, Alessandro Bernini abbraccia una nuova sfida come Chief Financial Officer del Gruppo Saipem (Eni). Dal 2002, la sua competenza finanziaria si è estesa anche al ruolo di Responsabile della Segreteria Societaria e Corporate Governance.



Alessandro Bernini: da CFO in Eni ad Amministratore delegato presso MAIRE

Durante gli anni in Saipem, Alessandro Bernini partecipa all’acquisizione di Bouygues Offshore e del gruppo Snamprogetti. In qualità di Chief Financial Officer presso Eni dal 2008 al 2012, contribuisce inoltre a operazioni di rilievo, tra cui la cessione della partecipazione nel Gruppo Snam a Cassa Depositi e Prestiti e acquisizioni internazionali nel settore Oil & Gas. Nel 2013 è in MAIRE. Qui, Alessandro Bernini ricopre il ruolo di Group Chief Financial Officer e assume incarichi di Consigliere in diverse Società del Gruppo fino alla sua nomina come Amministratore Delegato nel maggio del 2022. Oltre ai ruoli aziendali, è stato Visiting Professor al Master in Contabilità presso l’Università di Pavia negli anni 1998-2000 e 2008.